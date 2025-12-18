Il questore Gambino lascia Bari: al suo posto Gargano

Il questore di Bari Massimo Gambino 62 anni, lascia la guida della Questura di Bari per trasferirsi a Torino a partire dal 12 gennaio. Al suo posto ci sarà Annino Gargano 61 anni, nato ad Amalfi, proveniente da Messina dove era questore: per lui si tratta di un ritorno in Puglia in quanto è stato proprio a Bari in qualità di dirigente della Squadra Mobile, a Lecce nella Divisione Immigrazione e più recentemente Questore di Brindisi.

Gambino lascia dopo 15 mesi alla guida della questura di Bari ed oggi ha salutato il procuratore Roberto Rossi, ringraziandolo per la proficua collaborazione.