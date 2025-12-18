GIOVEDì, 18 DICEMBRE 2025
Il questore Gambino lascia Bari: al suo posto Gargano

Oggi il saluto con il procuratore Rossi

Pubblicato da: redazione | Gio, 18 Dicembre 2025 - 11:10
gambino
  • 47 sec

Il questore di Bari  Massimo Gambino 62 anni, lascia la guida della Questura di Bari per trasferirsi a Torino a partire dal 12 gennaio. Al suo posto ci sarà  Annino Gargano 61 anni, nato ad Amalfi, proveniente da Messina dove era questore: per lui si tratta di un ritorno in Puglia in quanto è stato proprio a Bari in qualità di dirigente della Squadra Mobile, a Lecce nella Divisione Immigrazione e più recentemente Questore di Brindisi.

Gambino lascia dopo 15 mesi alla guida della questura di Bari ed oggi ha salutato il procuratore Roberto Rossi, ringraziandolo per la proficua collaborazione.

Confagriocltura Bari-bati

Automobileclub Bari-Bat
