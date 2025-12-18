L’ufficialità non è ancora arrivata e si attende per le prossime ore, ma la certezza è che il Capodanno a Bari sarà in prima serata su Canale 5. Certa la presenza di Federica Panicucci e Fabio Rovazzi alla conduzione del grande evento da piazza Libertà. Sugli artisti che saliranno sul palco si parla della squadra “Gigi D’Alessio and friends”. Il celebre cantante napoletano accompagnerà, con altri artisti di fama nazionale, la fine dell’anno e l’inizio del 2026 a Bari.
Capodanno in piazza a Bari: prima serata su Canale 5 con “Gigi D’Alessio and friends”
Prime indiscrezioni in attesa della comunicazione ufficiale
Sanità in Puglia, l’allarme: “Grave carenza...
Fimmg Puglia lancia un allarme sulla grave carenza di personale medico...
Bari, aggressione e percosse ad una...
Una aggressione vile. Perché far male ad una persona indifesa è...
Bari, passeggiata e tuffo in mare...
È stata presentata questa mattina, a Palazzo della città, la venticinquesima...
Bari, nuove aperture straordinarie dei mercati...
Il settore Polizia annonaria, Ecologia e Attività produttive rende noto che,...