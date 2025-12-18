Capodanno in piazza a Bari: prima serata su Canale 5 con “Gigi D’Alessio and friends”

L’ufficialità non è ancora arrivata e si attende per le prossime ore, ma la certezza è che il Capodanno a Bari sarà in prima serata su Canale 5. Certa la presenza di Federica Panicucci e Fabio Rovazzi alla conduzione del grande evento da piazza Libertà. Sugli artisti che saliranno sul palco si parla della squadra “Gigi D’Alessio and friends”. Il celebre cantante napoletano accompagnerà, con altri artisti di fama nazionale, la fine dell’anno e l’inizio del 2026 a Bari.