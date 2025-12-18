Emergenza freddo e gatti randagi, a Bari un progetto per garantire cure e riparo

Offrire riparo, cura e dignità ai gatti randagi della città in vista del freddo, ma non solo. È questo l’obiettivo della raccolta fondi portata avanti su GoFundMe da una cittadina che ha come intento quella di far partire da Bari una vera e propria rete di solidarietà per i gatti più fragili. Con l’arrivo della stagione invernale torna l’emergenza legata al randagismo felino. In città, numerosi gatti vivono all’aperto, nascosti nei cortili, sotto le auto o nei vicoli, esposti alle basse temperature e spesso in condizioni di salute precarie. Molti non dispongono di ripari adeguati e faticano a superare i mesi più freddi, da qui l’idea della cittadina.

“Ogni inverno – si legge nella nota della raccolta fondi – ci sono gattini che tremano al freddo, soli e malati, nascosti nei cortili, sotto le auto, nei vicoli. Molti di loro non hanno una casa, nessuno che li accolga, nessuno che li protegga. Alcuni soffrono, alcuni hanno fame, alcuni non sopravvivono alle notti gelide. Attualmente gestiamo una colonia felina con tanti gatti che hanno bisogno di cibo, cure e attenzioni quotidiane. La situazione è critica, e ogni giorno ci ricorda quanto sia urgente creare uno spazio sicuro per tutti loro. Questo progetto nasce per cambiare tutto questo. Vogliamo creare un piccolo rifugio sicuro, per tutti i gatti anziani e malati, un luogo dove ogni gatto possa finalmente sentirsi al caldo, essere curato e amato, dove possa trovare conforto anche solo per un giorno, in attesa di una famiglia che lo accolga per sempre. I fondi raccolti saranno utilizzati esclusivamente per i gatti della colonia, per: costruire uno spazio protetto e accogliente; garantire cibo, lettiere e cure veterinarie; dare agli animali abbandonati una possibilità concreta di sopravvivenza e dignità. Ogni piccolo contributo salva vite. Ogni gesto di solidarietà ridà speranza a chi non ha voce e non può chiedere aiuto. Il progetto sarà totalmente trasparente: ogni donazione verrà rendicontata, ogni gatto seguito. Pubblicheremo anche gli scontrini delle spese effettuate. Grazie di cuore a chi ci aiuterà”, conclude.

Ma a Bari il benessere dei gatti non è un’idea solo relativa ai volontari, già in passato la giunta aveva approvato, su proposta dell’assessore ai Lavori pubblici Giuseppe Galasso, lo studio di fattibilità per l’esecuzione di un gattile comunale in via Lindemann, nella zona industriale di Bari, da realizzare in una delle due strutture riservate al canile comunale mai attivata. Si tratta del primo centro del genere in città, dove sarà possibile ospitare i gatti liberi sul territorio cittadino. Il progetto prevede l’allestimento di strutture di ricovero ordinario e di prima accoglienza, di un reparto destinato ai cuccioli, un’area sanitaria dotata di box di isolamento per i gatti portatori di malattie infettive, un locale per il deposito di alimenti, uno di preparazione dei pasti, un’area per l’attività di adozione, spogliatoi e di locali ad uso del personale. La struttura, inoltre, sarà composta da una parte coperta, dove i gatti potranno trovare riparo, e una scoperta. L’importo complessivo dei lavori ammonta a 700mila euro.

Foto raccolta fondi