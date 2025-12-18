Estorsioni ad imprenditori, undici indagati e quattro arresti in Puglia

Undici persone indagate e quattro arrestate – e portate in carcere a Taranto, Bari e Lecce – sono il risultato di una operazione dei carabinieri denominata Argan. Colpito il clan Venere a Pulsano. L’ordinanza di custodia cautelare è stata emessa dal gip di Lecce, dopo una indagine della procura salentina in coordinamento con quella di Taranto. Le ipotesi di reato contestate sono di estorsione pluriaggravata, incendio pluriaggravato e intralcio alla giustizia, tutti presuntamente commessi con metodo mafioso, e ancora porto di armi da sparo e relative munizioni, evasione continuata ed esercizio della professione forense.

Le indagini sono partite a ottobre 2023 e si sono concluse a settembre scorso. Ricostruite diverse estorsioni a numerosi imprenditori della provincia di Taranto, costretti a versare ingenti somme di denaro anche con cadenza periodica. Le richieste di ‘pizzo’ erano precedute da atti intimidatori quali, principalmente, l’incendio delle auto delle vittime. Prima di appiccare il fuoco, gli indagati effettuavano sopralluoghi presso le abitazioni e i luoghi di abituale frequentazione delle vittime, studiandone le abitudini, verificando l’eventuale presenza di sistemi di videosorveglianza e individuando il momento piu’ idoneo per colpire. Le vittime sono state imprenditori titolari di stabilimenti balneari e alberghi della costa e commercianti. Il gruppo criminale si sarebbe anche procurato armi per dare forza alle proprie azioni e nelle indagini e’ venuto anche fuori che uno di loro ha esploso alcuni colpi di pistola dopo un banale incidente stradale per intimidire l’altro automobilista coinvolto e indurlo cosi’ a desistere dal contattare le forze dell’ordine per la constatazione del sinistro.