Bari, mamma e figlie sorprese a rubare in un negozio: “Non siamo tutelati dalla legge”

Cappello in testa, atteggiamento sospetto, qualche consiglio su come fare e poi ecco che si passa all’azione. Così, si è consumato un furto a Bari, in un negozio, Funny Yummy. Protagoniste della vicenda, tre donne: una mamma e e due figlie soprese a rubare dalle videocamere. A denunciarlo i gestori che con un post sui social hanno raccontato l’accaduto mostrando le immagini del furto.

“Ed ecco signori e signore il premio alla migliore mamma dell’anno – scrivono – suggerire alle proprie figlie come rubare. Complimenti alla vostra educazione. E menomale che a Natale sono tutti più buoni”. Non sarebbe la prima volta che accade, evidenziano. “Abbiamo denunciato almeno 20 volte alle autorità – proseguono – non ci sentiamo minimamente tutelati dalla legge, subiamo solo danni a spese nostre. Noi ci mettiamo la faccia nell’aprire un’attività e loro nel compiere queste gesta. Non abbiamo paura di queste persone, sono loro che dovrebbero vergognarsi”, concludono.