Tanta musica per il Natale del Municipio II: “Una scelta di luce e di eventi culturali”

Prenderà il via giovedì 18 dicembre, alle ore 20, nella chiesa San Pasquale di Bari (via Pisacane 56), con il concerto del gruppo Black and Blues, la rassegna “Natale in Musica”, il cartellone di eventi promosso dal Municipio II in occasione delle festività natalizie.

Il calendario del “Natale in Musica” è composto da cinque appuntamenti organizzati dall’associazione Fedac, tutti a ingresso gratuito, che si aggiungono alle numerose iniziative culturali e sociali ideate dal Municipio II per Natale 2025.

Ad aprire la rassegna sarà il prossimo giovedì la formazione musicale capitanata da Amelia Milella, protagonista nel 2023 del talent televisivo “The Voice Senior”. Black and Blues è un gruppo vocale e musicale, il cui repertorio si ispira alla tradizione afro-americana, includendo gospel, blues, soul e rhythm & blues. In venticinque anni di attività sono numerose le esperienze raccolte dalla band, che ha avuto modo di rapportarsi con icone della musica mondiale quali Gloria Gaynor, Kool and the Gang, Alessandro Canino e altri rinomati interpreti internazionali. Nell’ambito del programma del Municipio II, è previsto uno spettacolo esaltante e colmo di emozioni a pochi giorni dal Natale, durante il quale saranno proposti i classici quali “White Christmas”, “Silent Night” e “O Holy Night”, accanto a brani della tradizione gospel e spiritual come “Every Praise”, “I’ll Be There” e “Gloria in Excelsis Deo”.

La formazione sarà al completo, composta da Livio Latella, Michele Lapenna, Giovanni Variato (bassi); Francesco Luiso e Gianluca Cafagna (tenori); Maria Lonero, Mariangela Cagnetta (contralti); Daniela Somma, Elena Candelora, Erica Burdi e Amelia Milella (soprani). Con loro ci saranno due strumentisti: Gaetano Pistillo al pianoforte, preparatore vocale del gruppo, e Alberto Campanozzi al contrabbasso.

“Come municipio abbiamo fatto una scelta di luce e di eventi culturali ben definita per il Natale 2025 – spiegano la presidente del Municipio II Alessandra Lopez e la presidente della commissione Cultura Alessandra Abbatescianni – . Insieme alle luminarie, ispirate ai principi di sobrietà, sostenibilità e valorizzazione del verde pubblico, per promuovere la valorizzazione dei luoghi di richiamo della comunità oggi presentiamo una programmazione culturale e musicale di alto livello artistico, che abbraccia le parrocchie del territorio, a sottolineare l’importanza della sinergia con quelle che rappresentano un presidio sociale, oltre che valoriale, del Municipio, in dialogo costante con le istituzioni.

C’è voglia di essere Comunità, di festeggiare insieme l’arrivo del Natale, pur nella esiguità delle risorse a disposizione, stringendosi attorno ai valori fondanti comunitari: la condivisione, la solidarietà, con sempre rinnovata speranza, al di là delle suggestioni pur belle che l’aria di festa e gli addobbi natalizi possono regalare.

Ringraziamo a commissione Cultura e tutti i consiglieri municipali per il prezioso lavoro svolto e per aver reso anche questo Natale del Municipio II ricco di significato e di suggestioni natalizie in grado di allietare grandi e piccini, in ogni angolo del territorio”.

Di seguito il calendario completo dei concerti promossi dal Municipio II:

· 18 dicembre ore 20

Black & Blues – Gospel Show

Parrocchia San Pasquale (via Pisacane 56)

· 19 dicembre ore 20

Swingin’s the Bell – Il Natale a ritmo di Swing

Marinella Milella (voce) Aldo Bucci (tromba) Lorenzo Rubino (pianoforte) Nico Vacca (batteria)

Parrocchia SS. Addolorata (via Giulio Petroni 125)

· 22 dicembre ore 20

Golden Age Christmas Jazz

Serena Grittani (voce) Alberto Di Leone (tromba) Bruno Montrone (pianoforte) Giampaolo Laurentaci (contrabbasso)

Chiesa Parrocchiale di Sant’Andrea (via Bissolati 1)

· 27 dicembre ore 20

Joyful Chorus – Gospel

Diretto dal M° Roberto Angiulo

Basilica di Santa Fara (via Generale N. Bellomo 94)

· 30 dicembre ore 20

Christmas in Love – Violin Live Show

Francesco Greco (violino) Daniele Dettoli (tastiere) Antonio Cascarano (basso) Mino Inglese (batteria) Valeria Palmieri (voce)

Chiesa di San Ciro (piazzale Giuseppe Alberto Pugliese)