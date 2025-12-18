Bari, passeggiata e tuffo in mare il primo dell’anno: in città la Marcialonga Nicolaiana

È stata presentata questa mattina, a Palazzo della città, la venticinquesima edizione della Marcialonga Nicolaiana, la passeggiata sportiva di inizio anno che si conclude con il bagno nelle acque di Pane e Pomodoro.

L’iniziativa, che tradizionalmente inaugura il nuovo anno, è organizzata dalla Uisp Bari e Centro Sportivo Italiano, comitato di Bari, patrocinata da Comune di Bari, Coni e Federazione Italiana di atletica leggera, con il supporto delle realtà associative locali: Bari Road Runners club, Running Zen, associazione nazionale Bersaglieri, ASD Liberty Bari, Unione Nazionale Veterani dello Sport Sezione “F. Martino” di Bari, Scuola cani salvataggio nautico e Smile Puglia Ets.

Sono intervenuti alla conferenza stampa il sindaco Vito Leccese, il consigliere delegato allo Sport Lorenzo Leonetti, la presidente Uisp Bari Tiziana Zenzola e i rappresentanti delle associazioni che da sempre cooperano per la riuscita della manifestazione, tra cui Serafina Grandolfo, presidente del CSI Bari.

La passeggiata ludico-motoria avrà inizio alle ore 10.30 di giovedì 1 gennaio, con la partecipazione alla messa nella Basilica di San Nicola: dopo la benedizione del priore della Basilica, padre Giovanni Distante, intorno alle ore 11.30, la marcia prenderà ufficialmente il via. Per chi affronterà il tuffo, in omaggio un accappatoio.

“Siamo quest’anno alla venticinquesima edizione della Marcialonga Nicolaiana, un evento ormai parte della città di Bari: una tradizione sportiva e sociale diventata patrimonio collettivo – ha detto Vito Leccese – Grazie a UISP, CSI e alle associazioni che continuano a sostenerla, rendendo possibile un impegno di volontariato sempre più complesso. Iniziamo così un anno importante per la città: molti cantieri si completeranno e i cittadini vedranno i benefici delle opere urbane che si stanno realizzando. Il tuffo a Pane e Pomodoro, prologo della futura Costa Sud, con le prime duecento alberature già messe a dimora, è il simbolo di una Bari che si riconnette al mare. Un augurio per i baresi e per chi contribuisce ogni giorno a costruire una città più partecipata e migliore.”

“Siamo orgogliosi di confermare anche quest’anno la tradizionale Marcia Nicolaiana, un appuntamento che da anni unisce sport, cultura e identità cittadina. – ha continuato Lorenzo Leonetti –. La marcia lungo il nostro splendido lungomare e il tradizionale tuffo invernale alla spiaggia di Pane e Pomodoro rappresentano non solo una sfida sportiva, ma anche un momento di condivisione e di appartenenza alla nostra comunità. È un evento che valorizza Bari, promuove uno stile di vita sano e rafforza il legame con il mare e le nostre tradizioni più autentiche. Continueremo a sostenerlo con convinzione, perché lo sport è anche cultura, partecipazione e crescita della città. Quest’anno puntiamo a coinvolgere quanta più gente possibile e per me sarà anche l’occasione del mio primo tuffo.”

“Ogni anno siamo sul territorio con questo appuntamento che parte dalla Basilica di San Nicola, con la benedizione del priore, e prosegue in corsa fino alla spiaggia di Pane e Pomodoro per il tuffo di buon augurio – ha spiegato Tiziana Zenzola – Vi aspetteremo con accappatoi, una bottiglia di prosecco e una fetta di panettone per brindare al nuovo anno sportivo. Ringraziamo il Comune per il supporto e la vicinanza a questa iniziativa: per noi è fondamentale. UISP e CSI sono sempre pronte a mettere in campo il proprio impegno per la città, insieme alle associazioni che hanno chiesto con entusiasmo di essere riconfermate. Importante anche il sostegno degli sponsor, che condividono la visione di un evento pensato per la comunità. E grazie ai runner instancabili, sempre presenti e partecipi.”

“Da 25 anni, ogni primo gennaio, Bari inaugura l’anno con questo appuntamento – ha concluso Serafina Grandolfo –. solo la pausa del Covid ha interrotto una tradizione che è diventata un quarto di secolo di corsa e di mare. È il primo evento dell’anno, con il bagno inaugurale, e coinvolge baresi e cittadini di passaggio. Per noi del CSI ha un valore speciale: celebriamo 80 anni di storia e li affianchiamo ai 25 anni di una manifestazione che resterà la prima dell’anno, di buon augurio per le attività sportive e per l’intera città.”