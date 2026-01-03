Bari, Melchiorre spinge per la sicurezza nei locali notturni: 4 enti chiamati a fare chiarezza

La notte, per molti giovani, è sinonimo di musica, incontro e libertà. Ma perché il divertimento resti tale, servono regole chiare e controlli rigorosi. È da questa consapevolezza che nasce l’iniziativa del senatore Filippo Melchiorre, che ha acceso i riflettori sulla sicurezza dei locali notturni di Bari e dell’area metropolitana.

Dopo la tragedia avvenuta a Crans-Montana, Melchiorre ritiene necessario non abbassare la guardia anche sul territorio pugliese. «Ritengo importante avviare un approfondimento sulla sicurezza di discoteche e locali da ballo, luoghi di aggregazione molto frequentati anche dai più giovani», ha spiegato, sottolineando come il tema riguardi da vicino famiglie e istituzioni.

Il senatore ha quindi deciso di muoversi formalmente, scrivendo al Comune di Bari, alla Prefettura, alla Commissione di Vigilanza sui Locali di Pubblico Spettacolo e ai Vigili del Fuoco. L’obiettivo è chiaro: avviare una ricognizione straordinaria dei locali notturni e degli spazi che, anche solo occasionalmente, vengono utilizzati per eventi e serate danzanti.

«Il divertimento deve sempre svolgersi in contesti sicuri e adeguatamente controllati», ha ribadito Melchiorre, evidenziando la necessità di verifiche puntuali. L’attenzione è rivolta in particolare all’uso di effetti speciali in ambienti chiusi, alla presenza e alla funzionalità delle uscite di sicurezza, al rispetto dei limiti di capienza, ai materiali e agli arredi ignifughi, oltre alle verifiche antincendio e alla correttezza della documentazione. Un focus specifico riguarda anche l’idoneità dei locali utilizzati in modo temporaneo, spesso adattati per eventi senza una reale vocazione strutturale.

Al centro dell’iniziativa resta la tutela dei più giovani. «La sicurezza dei ragazzi è una responsabilità condivisa», ha sottolineato il senatore, chiamando in causa non solo le istituzioni ma anche gestori e organizzatori. Per Melchiorre, infatti, «il lavoro sinergico tra istituzioni è fondamentale per garantire luoghi di svago sereni e sicuri», affinché la notte continui a essere uno spazio di socialità e non di rischio.