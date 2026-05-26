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Emergenza blatte a Bari, scatta la linea dura: sanzione da 400 euro per i privati che non puliscono le fogne

Provvedimento della giunta su proposta dell'assessora Perlino: stretta contro le infestazioni estive

Pubblicato da: redazione | Mar, 26 Maggio 2026 - 18:20
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Su proposta dell’assessora al Clima, Transizione ecologica e Ambiente Elda Perlino, la giunta comunale ha approvato oggi la delibera che ridetermina in 400 euro l’importo della sanzione amministrativa in misura ridotta prevista per il mancato adempimento degli obblighi di deblattizzazione delle reti fognarie condominiali e private stabiliti dalla vigente ordinanza sindacale (n. 2026/02043).

Il provvedimento nasce dalla necessità di rafforzare le azioni di contrasto alle infestazioni di blatte sul territorio cittadino, fenomeno che incide negativamente sulle condizioni igienico-sanitarie e sulla qualità della vita urbana, soprattutto durante la stagione estiva.

L’amministrazione comunale provvede regolarmente agli interventi di deblattizzazione sulle reti di fogna bianca, nelle caditoie stradali, nei giardini comunali e nelle altre aree di competenza, come pure AQP, che gestisce invece le reti della fognatura cittadina nera e a “sistema misto”. Tuttavia, la mancata esecuzione degli interventi obbligatori da parte dei privati continua a rappresentare una delle principali cause della proliferazione degli infestanti.

L’ordinanza sindacale vigente impone agli amministratori condominiali e ai proprietari di immobili l’obbligo di effettuare almeno due interventi annuali di deblattizzazione – entro il 31 maggio ed entro il 31 ottobre – delle reti fognarie, delle fosse settiche e delle griglie di raccolta delle acque, attraverso ditte specializzate, trasmettendo poi la relativa certificazione ai competenti uffici comunali.

“L’adozione di questa delibera – spiega Elda Perlino – risponde alla necessità che proprietari di immobili e condomìni ottemperino alle prescrizioni previste per il contrasto alle infestazioni da blatte. Gli interventi effettuati da Amiu e AQP sulle reti pubbliche secondo un cronoprogramma condiviso rischiano di risultare inefficaci se, parallelamente, non viene garantita la collaborazione dei privati.

Le blatte, come altri infestanti, tendono infatti a spostarsi verso i tratti di rete non interessati dai trattamenti. Per questo abbiamo deciso di aumentare l’importo della sanzione, così da responsabilizzare maggiormente i soggetti inadempienti e garantire interventi regolari e tempestivi su tutto il territorio comunale.

Contrastare la proliferazione delle blatte attraverso interventi integrati significa tutelare il decoro urbano, prevenire rischi sanitari e migliorare la vivibilità della città, soprattutto nei mesi più caldi”.

La nuova misura sanzionatoria, stabilita ai sensi dell’art. 16 della Legge n. 689/1981 e dell’art. 7-bis del D.Lgs. 267/2000, resterà in vigore per tutta la durata dell’ordinanza sindacale.

La deliberazione sarà inoltre trasmessa al Comando di Polizia Locale per gli adempimenti di competenza e per il rafforzamento delle attività di controllo sul territorio.

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