Inizia l’era Decaro alla guida della Regione Puglia

Un pomeriggio dal forte valore istituzionale segnerà l’inizio di una nuova fase politica per la Puglia. Mercoledì 7 gennaio 2025, a partire dalle 15, l’Aula magna della Corte d’Appello di Bari, in piazza Enrico De Nicola, farà da cornice alla cerimonia di proclamazione del nuovo presidente della Regione.
Al centro dell’evento ci sarà Antonio Decaro, ufficialmente proclamato presidente della Regione Puglia dopo l’esito delle urne. Un passaggio formale ma carico di significato, che sancisce l’avvio del suo mandato alla guida dell’ente regionale.
Subito dopo la proclamazione, sempre nella stessa sede, si terrà il passaggio di consegne con il presidente uscente Michele Emiliano. La cerimonia sarà aperta al pubblico, che potrà assistere fino a esaurimento dei posti disponibili.