MARTEDì, 06 GENNAIO 2026
Cabtutela.it
86,283 ARTICOLI
Dir. resp.:Adalisa Mei
redazione@borderline24.com
86,283 ARTICOLI

 

Direttore Responsabile: Adalisa Mei
Per segnalazioni: redazione@borderline24.com

Cabtutela.it

Le calze appese nella notte dell’Epifania? Una tradizione tutta italiana

Ma da dove viene questa tradizione natalizia tanto amata dai bambini?

Pubblicato da: redazione | Dom, 4 Gennaio 2026 - 22:25
befana caputo
  • 2 min

Se la tradizione della calza in Italia è legata prettamente all’Epifania, in altri Paesi è a Natale che si appendono le calze al camino. Che sia Babbo Natale o la Befana a riempirle, l’usanza di lasciarle appese nella notte è diffusa in diverse zone del pianeta. Ma da dove viene questa tradizione natalizia tanto amata dai bambini? Naturalmente di ricostruzioni ne sono state proposte tante. Più o meno ammantate di leggenda. Ma tra di esse ce n’è una che più delle altre stuzzica la fantasia di grandi e piccini. E’ quella che narra di come San di Nicola, protettore dei bambini oltre che ispiratore della figura di Babbo Natale, aiutò una famiglia in difficoltà.

Si narra che un nobiluomo rimasto vedovo perse tutte le sue ricchezze nel crescere da solo le sue tre figlie. Le giovani, prive di dote, avrebbero faticato a trovare marito rischiando di dover vendere il proprio corpo per procurarsi da vivere. San Nicola, all’epoca vescovo, venne a conoscenza della triste situazione di questa famiglia. Rammaricandosi della sorte che sarebbe potuta toccare alle tre figlie dell’uomo, decise di intervenire. Lo volle, però, fare discretamente, senza far sapere che fosse lui il benefattore. Per questo scelse di agire nella notte, lasciando dei sacchetti di oro sul camino della famiglia. Uno dei sacchetti cadde, però, all’interno di una calza e fu proprio lì che fu trovato al mattino.

Soltanto in epoca ottocentesca la tradizione cominciò ad essere associata prevalentemente alle Feste natalizie. Inizialmente erano le calze indossate dai bambini ad essere appese al camino. Successivamente nacquero, invece, le calze natalizie realizzate per l’occasione.

Confagriocltura Bari-bati

Automobileclub Bari-Bat
Download PDF
© RIPRODUZIONE ANCHE PARZIALE RISERVATA - Borderline24.com
Ti invitiamo a usare i bottoni di condivisione e a non copiare l'articolo.
Attualità

Musica e solidarietà, “Un Pianoforte per...

La musica riempie via Sparano fin dal mattino. Sul sagrato della...
- 6 Gennaio 2026
Nazionale

Le calze appese nella notte dell’Epifania?...

Se la tradizione della calza in Italia è legata prettamente all’Epifania,...
- 6 Gennaio 2026
Primo Piano

Epifania a Bari, tra riti antichi...

Nei vicoli di Bari Vecchia l’Epifania non ha più il volto...
- 6 Gennaio 2026
Economia

Bilanci sempre più fragili e disuguaglianze...

La condizione economica delle famiglie italiane continua a peggiorare, con effetti...
- 5 Gennaio 2026