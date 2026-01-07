Puglia, riunione notturna per Decaro: “Misure urgenti per ridurre liste d’attesa”

Non perde tempo il neo presidente della Regione. A poche ore dall’insediamento Antonio Decaro, ha indetto e partecipato ad una riunione tenutasi in serata sul tema sanità. Lo ha annunciato lo stesso sui social parlando di “Misure urgenti per la riduzione dei tempi delle liste d’attesa delle prestazioni sanitarie”.

“Riunione stasera in presidenza – ha detto Decaro che già a margine della proclamazione aveva annunciato di dover andare a lavorare – “ce la metteremo tutta per varare il provvedimento nei primi giorni di lavoro”, ha concluso.

Foto Facebook