Asl Bari, in servizio 12 psicologi di base nei distretti socio sanitari

Come accedere al servizio

Pubblicato da: redazione | Sab, 10 Gennaio 2026 - 13:18
614722833_1301315815357509_5643892866797006256_n
  • 12 sec

E’ attivo il servizio dello psicologo di base nei 12 distretti socio sanitari della Asl di Bari. Dodici i professionisti al lavoro.  Lo Psicologo di base è una figura pensata per intercettare precocemente i bisogni psicologici delle persone e offrire un primo supporto qualificato, vicino ai luoghi di vita e alle comunità. Il servizio opera in rete con i medici di medicina generale, i pediatri di libera scelta, gli specialisti ambulatoriali e i servizi territoriali, per garantire un accesso rapido e appropriato all’assistenza psicologica primaria.

Come accedere al servizio
L’accesso è semplice e facilitato:
• con ricetta del medico di Medicina generale, pediatra di libera scelta o specialista
• tramite prenotazione al sistema CUP

Tra le principali attività:
• supporto a disagi emotivi transitori
• difficoltà di adattamento
• sintomi ansioso-depressivi
• sostegno nei momenti critici del ciclo di vita
• supporto alla cronicità e all’aderenza terapeutica
• promozione del benessere psicologico

