Asl Bari, in servizio 12 psicologi di base nei distretti socio sanitari

E’ attivo il servizio dello psicologo di base nei 12 distretti socio sanitari della Asl di Bari. Dodici i professionisti al lavoro. Lo Psicologo di base è una figura pensata per intercettare precocemente i bisogni psicologici delle persone e offrire un primo supporto qualificato, vicino ai luoghi di vita e alle comunità. Il servizio opera in rete con i medici di medicina generale, i pediatri di libera scelta, gli specialisti ambulatoriali e i servizi territoriali, per garantire un accesso rapido e appropriato all’assistenza psicologica primaria.

Come accedere al servizio

L’accesso è semplice e facilitato:

• con ricetta del medico di Medicina generale, pediatra di libera scelta o specialista

• tramite prenotazione al sistema CUP

Tra le principali attività:

• supporto a disagi emotivi transitori

• difficoltà di adattamento

• sintomi ansioso-depressivi

• sostegno nei momenti critici del ciclo di vita

• supporto alla cronicità e all’aderenza terapeutica

• promozione del benessere psicologico