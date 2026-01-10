SABATO, 10 GENNAIO 2026
Cabtutela.it
86,379 ARTICOLI
Dir. resp.:Adalisa Mei
redazione@borderline24.com
86,379 ARTICOLI

 

Direttore Responsabile: Adalisa Mei
Per segnalazioni: redazione@borderline24.com

Cabtutela.it

Puglia, l’attacco del sindacato dei medici: “Dalla Regione atti illegittimi”

La Fimmg Puglia: “Consideriamo inaccettabile che si reiterino provvedimenti assunti unilateralmente"

Pubblicato da: redazione | Sab, 10 Gennaio 2026 - 12:55
freepik
  • 2 min

Il Consiglio regionale Fimmg riunitosi ieri ha sottoscritto all’unanimità una mozione che stigmatizza l’atteggiamento ostruzionistico del Dipartimento di Promozione alla Salute che negli ultimi mesi ha di fatto interrotto unilateralmente qualsiasi relazione e condivisione rispetto agli atti adottati.

Le conseguenze sono il blocco dell’evoluzione dell’organizzazione della medicina generale prevista dall’Accordo Integrativo Regionale sottoscritto a maggio 2025, il mancato ottemperamento degli impegni assunti sulla riorganizzazione del 118 e della Continuità Assistenziale e l’aver svuotato di significato assistenziale il Ruolo Unico della Medicina Generale trasformandolo in un mero adempimento burocratico.

“Consideriamo inaccettabile che si reiterino provvedimenti assunti unilateralmente, nonostante impattino sull’organizzazione e sulle attività dei medici di medicina generale. – spiega Antonio De Maria, Segretario Fimmg Puglia – Questo comportamento non rispetta le prerogative sindacali e i diritti dei lavoratori e ha ricadute negative sull’assistenza ai cittadini della nostra Regione”.

“L’atto con cui la Regione ha messo in mora i medici di medicina generale è illegittimo e offensivo sia nel metodo che nella sostanza, per questo abbiamo confermato lo stato di agitazione e prenderemo qualunque provvedimento sia necessario per tutelare la categoria, compresa la messa in mora delle AA.SS.LL. rispetto a quanto non erogato ai medici di medicina generale nel periodo 2020/2025.- conclude De Maria – Inoltre, auspichiamo che il Neopresidente Decaro apra quanto prima un confronto con la Fimmg, che consenta di ristabilire il normale processo di relazione sindacale al fine di assicurare un’adeguata risposta ai bisogni di salute dei cittadini pugliesi.”

Confagriocltura Bari-bati

Automobileclub Bari-Bat
Download PDF
© RIPRODUZIONE ANCHE PARZIALE RISERVATA - Borderline24.com
Ti invitiamo a usare i bottoni di condivisione e a non copiare l'articolo.
Cronaca

Tentato omicidio a Taranto, altri tre...

Salgono a quattro le persone arrestate per il tentato omicidio di...
- 10 Gennaio 2026
Primo Piano

Puglia, l’attacco del sindacato dei medici:...

Il Consiglio regionale Fimmg riunitosi ieri ha sottoscritto all’unanimità una mozione...
- 10 Gennaio 2026
Rubriche , Turismo

Turismo, dalla natura ai vicoli pieni...

Dalla natura alla storia, oggi siamo ad Orvieto. Basta scorgerla da...
- 10 Gennaio 2026
Nazionale

Nave da carico in avaria a...

Operazioni della Guardia Costiera, a partire dal pomeriggio del 9 gennaio...
- 10 Gennaio 2026