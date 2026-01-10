Bari durante le feste? “Bellissima, peccato per la stazione e per il caos parcheggi”

Non è passata inosservata la magia natalizia a Bari con la città vestita a festa. Dietro le scenografie e le luminarie montate ad hoc però si nascondono le tipiche insidie di una città metropolitana, a sottolinearlo sono alcuni turisti che sul portale PayTourist hanno raccontato la propria esperienza. C’è chi parla di una città cresciuta in modo esponenziale, che pecca ancora però per alcune lacune, tra queste il fattore parcheggi e la questione sicurezza.

“La città si sta sviluppando in modo esponenziale, ma con criterio, si nota lo sviluppo economico – racconta Marco – un grande problema però sono i parcheggi. Sono chiaramente sotto dimensionati considerando la crescita urbana Non c’è possibilità di parcheggiare”, conclude. “La città è bellissima, soprattutto addobbata per Natale – scrive Flavio (dalla Sapgna) – la zona della stazione ferroviaria però non ti fa sentire molto al sicuro: c’è gente che non mette proprio tranquillità”, conclude. “Abbiamo trascorso un periodo meraviglioso a Bari – scrive infine Andrew – la città è stupenda e i ristoranti sono favolosi. Siamo stati anche all’opera, ed è stata brillante. L’unico problema che abbiamo avuto è stato il traffico, soprattutto per entrare nel parcheggio sotterraneo”, conclude.

Non per tutti però l’esperienza è stata negativa, in particolare da parte di chi ha scelto i mezzi pubblici senza utilizzare l’auto, mezzo che, soprattutto nel traffico congestionato delle feste, crea non molti disagi anche ai cittadini. “Siamo rimasti piacevolmente colpiti dagli addobbi natalizi della città e dalla facilità di spostamento con i mezzi pubblici in un periodo sicuramente più complicato come quello del Natale – scrive Cataldo- è una città che merita di essere paragonata a città italiane del nord più blasonate. Siete sulla strada giusta…”, conclude,