Anno nuovo, stesso incubo: il Bari cade a Carrara (1-0)

Anno nuovo, vecchio Bari. Anche il 2026 regala ai tifosi biancorossi un’altra prestazione straziante: i biancorossi cadono allo Stadio dei Marmi, sconfitti dai padroni di casa grazie a una rete di Abiuso nella ripresa. Dopo un primo tempo alla camomilla, con Bleve spettatore non pagante, nella seconda frazione i galletti subiscono il forcing della squadra di Calabro, che spinge sull’acceleratore e trova il legittimo vantaggio. Il Bari prova a reagire per pervenire al pareggio, ma la ormai nota sterilità offensiva rende vano ogni tentativo. E la classifica fa sempre più paura…

SCELTE INIZIALI: Per la sfida alla Carrarese, il tecnico del Bari Vincenzo Vivarini, deve fare a meno di Dorval, Darboe, Partipilo, Gaston Pereiro e Vicari. L’allenatore abruzzese schiera i suoi con il modulo 3-4-2-1: subito in campo il nuovo arrivato Cistana, panchina per Nikolaou.

Nella Carrarese, il tecnico Antonio Calabro opta per il modulo 3-5-2: in porta c’è Bleve, Schiavi guida il centrocampo.

PRIMO TEMPO: Dopo le schermaglie iniziali, la prima chance del match è per i padroni di casa al 17’, con Zuelli che calcia alto da fuori area. La Carrarese si rende pericolosa al 25’ con un tocco di Illanes che trova Cerofolini pronto alla ribattuta. Zuelli prova ancora la conclusione dalla distanza al 27’, ma la palla si perde sul fondo. Finalmente il Bari si fa vedere dalle parti della porta toscana: al 30’ Castrovilli calcia fuori dal limite dell’area. Non succede più nulla fino al duplice fischio dell’arbitro Allegretta: si va al riposo sul risultato di 0-0.

SECONDO TEMPO: La ripresa si apre con un cambio per il Bari: fuori Castrovilli, dentro Bellomo. Grande chance per i biancorossi al 48’, ma Gytkjaer si fa ipnotizzare da Bleve. Il gol lo trova però la Carrarese al 51’, con Abiuso che supera Cerofolini, complice una retroguardia barese immobile. L’estremo difensore biancorosso evita il raddoppio dei toscani al 53’, ancora su conclusione di Abiuso. Primi cambi per Vivarini al 62’: fuori Maggiore e Gytkjaer, dentro Pagano e Moncini. La squadra di Calabro preme e va ancora al tiro con Zuelli, ma Cerofolini si rifugia in corner. Prova a reagire il Bari con un tiro telefonato di Bellomo al 73’. Altra sostituzione per i galletti al 74’: fuori Pucino, dentro Colangiuli. Ancora Bellomo alla conclusione al 76’, palla alta. Ultimo cambio per i biancorossi: dentro Cerri, fuori Mané. Si fa viva la Carrarese con un colpo di testa di Sekulov che termina alto. Finisce così Carrarese-Bari edizione 2025/26: allo Stadio dei Marmi termina 1-0.

PAGELLE: Si salva il ‘solito’ Cerofolini. Pucino, errore decisivo

Cerofolini 6,5, Cistana 6, Pucino 5 (74′ Colangiuli sv), Meroni 5,5, Mane 5 (84′ Cerri sv), Verreth 5, Braunoder 5, Dickmann 5,5, Maggiore 5 (62′ Pagano 5,5), Castrovilli 5,5 (46′ Bellomo 6), Gytkjaer 5 (62′ Moncini 5,5)

Vivarini 5

TABELLINO

Risultato finale: 1 – 0

Marcatori: 51′ Abiuso

Ammoniti: Abiuso

Espulsi: nessuno

Tiri in porta: 6 – 4

Corner: 7 – 3

Possesso palla: 46% 54%

FORMAZIONI INIZIALI

CARRARESE: Bleve, Illanes, Oliana, Belloni, Abiuso, Bouah, Zuelli, Schiavi (c), Finotto, Calabrese, Hasa

Panchina: Mazzini, Fiorillo, Melegoni, Bozhanaj, Cicconi, Troise, Rubino, Ruggeri, Distefano, Sekulov, Parlanti, Torregrossa

BARI: Cerofolini, Cistana, Pucino (c), Meroni, Mane, Verreth, Braunoder, Dickmann, Maggiore, Castrovilli, Gytkjaer

Panchina: Pissardo, Burgio, Pagano, Bellomo, Moncini, Kassama, Antonucci, Rao, Colangiuli, Stabile, Nikolaou, Cerri

SQUADRA ARBITRALE:

Arbitro: Claudio Giuseppe Allegretta della sezione di Molfetta. Assistenti: Giuseppe Perrotti della sezione di Campobasso e Paolo Bitonti della sezione di Bologna. Quarto ufficiale: Luca Massimi della sezione di Termoli. VAR: Matteo Gualtieri (Asti), coadiuvato dall’ AVAR Marco Serra (Torino).

﻿

Foto Ssc Bari