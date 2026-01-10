Scuola, oltre 206 milioni per antincendio e messa in sicurezza: fondi anche al Mezzogiorno

Negli scorsi giorni il Ministero dell’Istruzione e del Merito ha varato un nuovo decreto che stanzia 206,8 milioni di euro per interventi di adeguamento alla normativa antincendio e opere urgenti di messa in sicurezza negli edifici scolastici.

Il provvedimento segue quello firmato circa un mese fa, da 223,7 milioni, che aveva già consentito il finanziamento di 1.155 interventi. Le nuove risorse permetteranno ora lo scorrimento delle graduatorie e l’estensione della platea di istituti coinvolti. “La sicurezza delle scuole resta una priorità strategica sulla quale continueremo a investire per garantire agli studenti e al personale spazi sicuri”, ha commentato il ministro Giuseppe Valditara.

Oltre il 43,4% dei fondi è destinato agli enti locali del Mezzogiorno. Le graduatorie sono consultabili sul sito del Ministero. La misura si inserisce nel più ampio programma nazionale per l’edilizia scolastica — tra PNRR e fondi ministeriali — che vale complessivamente circa 12 miliardi di euro e riguarda circa 10mila edifici tra messa in sicurezza, nuove scuole, asili, mense e palestre.