Console della Georgia aggredito a Bari: resta in carcere il presunto responsabile

La gip del Tribunale di Bari, Ilaria Casu, ha convalidato l’arresto dell’uomo di 37 anni che due sere fa avrebbe aggredito a pugni il nuovo console generale di Georgia, Irakli Koiava, mentre si trovava in corso Vittorio Emanuele, a Bari. Nel corso dell’udienza di convalida, assistito dall’avvocato Luigi Musci, l’uomo che ha precedenti penali, non avrebbe fornito spiegazioni sul movente che, secondo quanto si apprende, sarebbe da ricercare in una incomprensione avvenuta per strada. Il 37enne avrebbe solo detto di non sapere né chi fosse né che ruolo ricoprisse la vittima. Ora è in carcere con le accuse di lesioni e resistenza a pubblico ufficiale nei confronti degli agenti della polizia locale che lo hanno fermato. Sull’accaduto indagano anche gli agenti della Digos di Bari.