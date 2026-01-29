Bari, ancora in corso prove di carico su ponte Garibaldi: sarà riaperto al traffico, in versione ridotta, dalle 18

Sono in corso da questa mattina le operazioni relative all’indagine dinamica del ponte Garibaldi, propedeutica alla ripresa regolare del transito dei veicoli e all’eliminazione della restrizione della carreggiata. A tal fine l’infrastruttura che collega i quartieri Japigia e Madonnella è stata chiusa al traffico veicolare per il tempo necessario allo svolgimento degli interventi.

Si tratta di un intervento fondamentale per identificare le frequenze proprie di vibrazione dell’infrastruttura generate dalle fibrillazioni dovute ai rumori ambientali e al traffico veicolare e ferroviario, nonché dal passaggio dei mezzi sul ponte. L’analisi di queste sollecitazioni, pertanto, consentirà di individuare, attraverso dei sensori, le frequenze di riferimento, utili a valutare eventuali variazioni nel tempo della rigidità del ponte e, di conseguenza, lo stato di integrità strutturale. In questo modo sarà possibile costruire l’impronta digitale dinamica della struttura e fornire informazioni corrette per la realizzazione di eventuali interventi di manutenzione.

Pertanto, il ponte Garibaldi potrà tornare a essere interamente fruibile a quattro corsie, anche da autobus e mezzi pesanti, già nelle prossime ore, una volta terminati gli approfondimenti in programma anche nella giornata di domani.

Come noto, dallo scorso mese di novembre, in seguito alla caduta di calcinacci dalla campata, la carreggiata del ponte Garibaldi è stata ridotta con la relativa istituzione del divieto di transito per i mezzi pesanti. Nei giorni scorsi sono stati condotti i rilievi preliminari sulla geometria delle campate, sullo stato dei giunti, su appoggi ed eventuali lesioni visibili attraverso l’impiego di un laser scanner. In questa maniera è stato possibile ricostruire un modello del ponte in CAD, che consente di completare le informazioni a disposizione dell’amministrazione comunale rispetto a quanto previsto dal progetto del ponte, la cui costruzione risale ai primi anni ‘70.

Il ponte sarà riaperto al traffico, in versione ridotta, questo pomeriggio a partire dalle ore 18, al termine delle indagini.

“Oggi mi sono recato personalmente sul ponte Garibaldi per assistere alle operazioni – ha commentato l’assessore alla Cura del territorio Domenico Scaramuzzi -. Dopo la caduta dei calcinacci lo scorso autunno, abbiamo proceduto con il ripristino dell’intonaco, con un intervento sui pilastri e, soprattutto, con la verifica da parte di tecnici specializzati circa il perfetto stato strutturale del ponte. Grazie alla stipula di un accordo quadro specifico, possiamo procedere con un monitoraggio costante dei ponti cittadini, svolto da due ingegneri strutturisti attraverso dei rilievi fisici e, laddove necessario, degli interventi manutentivi. Quindi, per una maggiore precauzione, ci stiamo avvalendo di un sistema di ultima generazione in grado di captare le vibrazioni e calcolare l’impronta elettronica del ponte. Al termine di queste operazioni, che andranno avanti fino a domani, il ponte sarà riaperto completamente al transito con l’eliminazione della riduzione della carreggiata. Potrà, inoltre, riprendere il traffico regolare dei bus, compresi quelli di Amtab la cui modifica dei percorsi ha causato dei disagi alla cittadinanza”.

Le attività di indagine dinamica del ponte Garibaldi seguono alle operazioni di monitoraggio del ponte eseguite nell’ambito del primo contratto attuativo dell’accordo quadro di durata triennale per “l’affidamento di servizi di ingegneria relativi alla classificazione e gestione del rischio, la valutazione della sicurezza e il monitoraggio dei ponti esistenti sul territorio della città di Bari, di proprietà dell’amministrazione comunale, nonché di quelli per i quali l’amministrazione comunale ha comunque la responsabilità delle attività di manutenzione”.

Per tutti gli aggiornamenti, si ricorda che è attivo il call center comunale dedicato alle attività di informazione sui cantieri attivi e/o in fase di attivazione sul territorio cittadino. Il nuovo servizio, avviato per garantire ai cittadini informazioni tempestive e capillari in merito ai diversi interventi di trasformazione urbana in corso, è operativo al numero 080 5772399 dal lunedì al venerdì dalle ore 9 alle 13 e dalle ore 14 alle 17, e il sabato dalle 9 alle 13.