Viaggi, Bari tra le mete più cercate dagli italiani nel 2025

Anno record per il settore in Italia

Pubblicato da: redazione | Gio, 29 Gennaio 2026 - 10:03
panoramica bari vecchia cattedrale
  • 2 min

Si chiude un anno da record per il settore dei viaggi in Italia, con un aumento significativo delle ricerche legate agli spostamenti aerei e ai servizi connessi. Nel corso del 2025, le ricerche di parcheggi negli aeroporti italiani sono cresciute del 40% rispetto all’anno precedente, segnale di una mobilità in forte ripresa e di una domanda turistica sempre più dinamica.

Tra le 25 destinazioni più cercate dagli italiani spiccano nove città italiane. Bari si colloca al 23° posto nella classifica generale, seguita da Brindisi al 24° e Bologna al 25°. In vetta alla graduatoria nazionale figurano invece Parigi, Amsterdam e Lampedusa, mentre tra le città italiane più gettonate compaiono Napoli, Catania, Palermo, Roma e Cagliari.

Le principali capitali europee continuano a trainare le preferenze dei viaggiatori italiani: oltre a Parigi e Amsterdam, nella top 25 rientrano Londra, Praga, Barcellona, Lisbona, Budapest, Vienna, Madrid e Siviglia. Forte anche la domanda per le destinazioni legate al turismo balneare e alla vita notturna, come Ibiza, Malta e Tenerife. Sul fronte dei viaggi a lungo raggio, New York, Dubai e Zanzibar si confermano tra le mete più ricercate.

Un dato che riguarda direttamente Bari emerge dall’analisi delle ricerche per città di partenza. Da Milano, il capoluogo pugliese si posiziona al settimo posto tra le destinazioni più cercate, a conferma di un interesse crescente verso la Puglia da parte dei viaggiatori del Nord Italia, ma anche della possibilità che molti emigrati facciano più spesso ritorno in città.

Il quadro complessivo restituisce l’immagine di una stagione turistica in espansione, con Bari che consolida la propria presenza nel panorama delle destinazioni italiane più considerate, sia come punto di arrivo sia come snodo aeroportuale sempre più utilizzato per i collegamenti nazionali e internazionali.

