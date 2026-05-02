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Bari, una carezza per il gatto Artù: vince la solidarietà, raccolti i fondi per le sue cure

L'animale di 17 anni soffre di edema polmonare, insufficienza renale e cardiopatia

Pubblicato da: redazione | Gio, 30 Aprile 2026 - 10:48
gatto artù
  • 2 min

Quando la rete si mobilita per amore, i miracoli accadono. È la storia di Artù, un gatto di 17 anni che nei giorni scorsi ha tenuto col fiato sospeso la sua proprietaria, Valeria. Colpito improvvisamente da un edema polmonare, insufficienza renale e cardiopatia, Artù rischiava di non farcela a causa delle ingenti spese veterinarie necessarie per il ricovero e le cure.

Valeria aveva lanciato un appello disperato: servivano circa 1.200 euro per coprire visite, ossigeno e farmaci. Una cifra imprevista che la donna non poteva affrontare da sola. Ma la risposta della comunità non si è fatta attendere. Attraverso il passaparola sui social e la condivisione della raccolta fondi, in soli sette giorni è stata raggiunta la somma necessaria. Sono stati raccolti circa 700 euro che, sommati agli sforzi iniziali, permetteranno al “nonno” Artù di proseguire il suo percorso terapeutico.

“Artù è un membro della mia famiglia e farò di tutto per farlo star bene”, ha scritto Valeria nel suo appello che è ancora attivo su Gofundme. Oggi, con il cuore più leggero, può ringraziare chi ha donato anche solo 5 o 10 euro, dimostrando che la generosità collettiva può fare la differenza tra la vita e la morte.

Artù, che fino a poche settimane fa amava ancora fare agguati e giocare con i lacci delle scarpe, ora ha una chance concreta di tornare a dormire al sole. Valeria ha promesso di tenere aggiornati tutti i sostenitori sui progressi del suo adorato compagno a quattro zampe. Una storia a lieto fine che ricorda quanto Bari sappia essere solidale quando si tratta di proteggere i più fragili.

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