Torna a Carbonara l’appuntamento con “Il Riciclo dei Ricordi”, il mercatino di antiquariato, artigianato e vintage promosso dall’associazione culturale Antiquariato Onlus Bari con il patrocinio del Municipio IV. L’iniziativa è in programma domenica 1 febbraio, dalle ore 8 alle 15, nell’area esterna del mercato San Filippo Neri, in via Vaccarella. L’esposizione proporrà oggetti d’epoca, complementi d’arredo, manufatti artigianali e articoli vintage, offrendo ai visitatori l’occasione di curiosare tra pezzi di collezionismo e proposte dal sapore retrò. Il mercatino sarà riproposto con cadenza regolare fino al mese di giugno, ogni prima e terza domenica del mese, consolidando un appuntamento fisso per appassionati, residenti e visitatori del quartiere.
Bari, a Carbonara torna “Il Riciclo dei Ricordi”: antiquariato e vintage al mercato San Filippo Neri
Ecco quando
Puglia, in Regione cambiano le regole...
La Regione Puglia stringe sugli incarichi legali esterni e sui relativi...
Bari, al via nuova fase per...
Entra in una nuova fase il cantiere per la riqualificazione di...
La Regione Puglia lancia il nuovo...
Il recupero delle prestazioni sanitarie in ritardo diventa ora una priorità...
Bari, deceduta la donna a cui...
Un mese di ricovero, poi il decesso in ospedale. Si è...