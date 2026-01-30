Bari, a Carbonara torna “Il Riciclo dei Ricordi”: antiquariato e vintage al mercato San Filippo Neri

Torna a Carbonara l’appuntamento con “Il Riciclo dei Ricordi”, il mercatino di antiquariato, artigianato e vintage promosso dall’associazione culturale Antiquariato Onlus Bari con il patrocinio del Municipio IV. L’iniziativa è in programma domenica 1 febbraio, dalle ore 8 alle 15, nell’area esterna del mercato San Filippo Neri, in via Vaccarella. L’esposizione proporrà oggetti d’epoca, complementi d’arredo, manufatti artigianali e articoli vintage, offrendo ai visitatori l’occasione di curiosare tra pezzi di collezionismo e proposte dal sapore retrò. Il mercatino sarà riproposto con cadenza regolare fino al mese di giugno, ogni prima e terza domenica del mese, consolidando un appuntamento fisso per appassionati, residenti e visitatori del quartiere.