Bari, a Carbonara torna “Il Riciclo dei Ricordi”: antiquariato e vintage al mercato San Filippo Neri

Ecco quando

Pubblicato da: redazione | Ven, 30 Gennaio 2026 - 14:22
30-01-26 Il Riciclo dei Ricordi_torna domenica il mercatino d’antiquariato e vintage nell’area esterna del mercato di Carbonara_locandina
  • 55 sec

Torna a Carbonara l’appuntamento con “Il Riciclo dei Ricordi”, il mercatino di antiquariato, artigianato e vintage promosso dall’associazione culturale Antiquariato Onlus Bari con il patrocinio del Municipio IV. L’iniziativa è in programma domenica 1 febbraio, dalle ore 8 alle 15, nell’area esterna del mercato San Filippo Neri, in via Vaccarella. L’esposizione proporrà oggetti d’epoca, complementi d’arredo, manufatti artigianali e articoli vintage, offrendo ai visitatori l’occasione di curiosare tra pezzi di collezionismo e proposte dal sapore retrò. Il mercatino sarà riproposto con cadenza regolare fino al mese di giugno, ogni prima e terza domenica del mese, consolidando un appuntamento fisso per appassionati, residenti e visitatori del quartiere.

