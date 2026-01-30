In viale Einaudi uno spartitraffico alberato con 150 tigli, Bari candida il progetto

Uno spartitraffico alberato con 150 tigli al posto dell’asfalto. È il cuore del progetto “Corridoio verde Einaudi”, la proposta approvata dalla giunta comunale per la candidatura al bando regionale sulla rinaturalizzazione dei suoli degradati. L’intervento riguarda viale Einaudi, nel tratto compreso tra via della Costituente e via Amendola, e in parte via Falcone e Borsellino, nel territorio del Municipio II. Il piano prevede la trasformazione di circa 3mila metri quadri di sede stradale oggi impermeabile in una fascia verde permeabile, con la messa a dimora di 150 alberi di tiglio e una copertura arborea che, a regime, supererà il 50% dell’area. Lo spartitraffico sarà completamente drenante, fatta eccezione per gli attraversamenti e le aree di manovra dei veicoli. Secondo il progetto, l’intervento consentirà di aumentare la permeabilità del suolo di oltre il 90%, riducendo i fenomeni di ruscellamento e gli allagamenti localizzati che si verificano durante le piogge intense. L’obiettivo è anche quello di creare un corridoio ecologico in grado di collegare il parco 2 Giugno con altre aree verdi esistenti e di prossima realizzazione, come il Parco della Giustizia e il parco ex Fibronit. Ma non solo, saranno realizzate anche nuove piste ciclabili.

Il finanziamento richiesto al bando regionale potrà coprire fino a un milione di euro a fondo perduto. Il costo complessivo dell’opera è stimato in 1,3 milioni di euro, con una quota di cofinanziamento comunale pari a 300mila euro in caso di ammissione al contributo. Nel progetto è previsto anche un sistema di raccolta e riutilizzo delle acque piovane: l’acqua sarà convogliata in una vasca di accumulo da 50 metri cubi e riutilizzata per l’irrigazione, con predisposizione per il futuro allaccio alla rete di acque depurate dell’Acquedotto Pugliese. L’approvazione della candidatura impegna inoltre l’amministrazione comunale a introdurre sull’area interessata la destinazione urbanistica di “area verde ad uso pubblico” con vincolo di inedificabilità, come richiesto dal bando regionale. Se finanziato, il “Corridoio verde Einaudi” diventerà uno dei principali interventi di greening urbano nel quadrante sud della città, con un asse alberato che affiancherà le infrastrutture ciclabili esistenti e i nuovi itinerari previsti lungo l’area.

“La candidatura di questa proposta progettuale – commenta l’assessore Elda Perlino – risponde alla volontà dell’amministrazione comunale di andare incontro alle esigenze dei cittadini che chiedono città sempre più verdi e sostenibili e, al contempo, ottempera al programma di mandato del sindaco, che nel verde individua un elemento di sviluppo eco-sistemico della città. Questo progetto è un esempio di quei corridoi ecologici che sono elementi strategici nei contesti urbani: “Corridoio verde Einaudi” mira a interconnettere, infatti, i parchi e giardini esistenti nella zona, in primis largo 2 Giugno. con quelli di prossima realizzazione, come parco della Giustizia, o i cui lavori sono in corso, come Costa sud o parco ex Fibronit, con la rete ecologica della nostra città a cominciare dal sistema delle lame dei cunei verdi e della campagna periurbana. Anche attraverso la messa a dimora di nuove alberature stradali, come in questo caso, intendiamo rendere la città più capace di adattarsi ai cambiamenti climatici, consapevoli che gli alberi, oltre a essere elementi di bellezza e arredo della città, sono in grado di promuovere un benessere dell’ambiente che si riflette su tutti gli esseri viventi, a cominciare dagli essere umani, in quanto è ormai ampiamente dimostrato come il verde incida positivamente sulla salute”, conclude.