A Bari l’appuntamento dei golosi: torna in piazza Umberto il “Puro cioccolato Festival”

Dal 20 al 22 febbraio

Pubblicato da: redazione | Ven, 30 Gennaio 2026 - 13:54
11-11-22 questa mattina il presidente Leonetti all’inaugurazione della Festa del Cioccolato in piazza Umberto_1
  • 45 sec

Dal 20 al 22 febbraio, torna in piazza Umberto il “Puro Cioccolato Festival”, l’evento dedicato alla degustazione, selezione e scoperta del miglior cioccolato proveniente da tutto il mondo.

Il festival, promosso dall’associazione Italiana Ristoratori di Strada (AIRS) e organizzato con il supporto di Confartigianato Bari-BAT-Brindisi, è stato approvato oggi dalla Giunta comunale che ha concesso il patrocinio gratuito del Comune di Bari, assessorato allo Sviluppo locale e alla Blue economy.

“Il Puro Cioccolato Festival si inserisce nel percorso che stiamo portando avanti per animare gli spazi pubblici – dichiara l’assessore allo Sviluppo locale Pietro Petruzzelli –. Un evento capace di coniugare qualità, attrattività turistica e animazione urbana, che contribuisce a rendere questi spazi vissuti, frequentati e protagonisti di iniziative in grado di generare socialità positiva.”

Tre giorni di appuntamenti in un grande villaggio a cielo aperto dove cittadini, visitatori e turisti potranno incontrare alcuni tra i migliori operatori del settore nazionale e internazionale, conoscere storie, filiere e tradizioni, e lasciarsi guidare in un percorso sensoriale fatto di profumi, aromi e sapori.

Il festival si configura come un evento gastronomico e culturale attrattivo per i cittadini baresi e non solo, in una location cuore della città, pensato per tutte le fasce d’età e orientato alla socialità, all’incontro e all’intrattenimento turistico.

Confagriocltura Bari-bati

Automobileclub Bari-Bat
