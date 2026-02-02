Campionato Regionale Fssi Puglia di Dama: sport e inclusione a San Donaci

San Donaci ha ospitato una giornata di grande valore sportivo e sociale, dimostrando ancora una volta come lo sport possa essere un potente strumento di inclusione. Presso la biblioteca comunale si è svolto il campionato regionale Fssi Puglia di dama organizzato dalla ASD Polisportiva Sordi Bari, nell’ambito delle attività della Federazione Sport Sordi Italia (FSSI), sotto il patrocinio dell’Amministrazione Comunale.

All’evento hanno partecipato dieci atleti sordi provenienti da diverse province pugliesi – Bari, Taranto, Brindisi e Lecce – che si sono affrontati in sei turni di gara all’insegna della concentrazione, della strategia e del rispetto reciproco.

Ottimi i risultati per la ASD Sordi Bari, che ha visto salire sul podio due dei suoi atleti:

* Marzolla Massimo, secondo classificato

* Paganoni Alessandro, terzo classificato

La vittoria finale è andata a Igor Mazzei di Lecce.

Particolarmente significativo il momento delle premiazioni, alla presenza del Sindaco di San Donaci, Giancarlo Miccoli, e del Delegato Provinciale FID Daniele Caruso, organizzatore dell’evento, ai quali è stata consegnata una targa ricordo in segno di gratitudine per il sostegno e la sensibilità dimostrata.

Come ASD Sordi Bari desideriamo ringraziare l’Amministrazione Comunale e tutta la comunità di San Donaci per l’accoglienza calorosa e per aver creduto in una manifestazione che ha saputo unire sport, inclusione e partecipazione.

Esperienze come questa confermano che, quando il gioco incontra l’inclusione, vince l’intera comunità.