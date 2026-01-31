Eventi estremi: dopo ciclone Harry geologi preoccupati “per la vulnerabilità delle coste pugliesi”

“In merito ai recenti eventi meteorologici estremi di gennaio 2026, tra cui il ciclone Harry che ha colpito con violenza le coste di Sicilia e Calabria causando mareggiate e fenomeni assimilabili a tornado, esprimo profonda preoccupazione per la vulnerabilità del territorio meridionale”. E’ quanto afferma Giovanni Caputo, Presidente dell’Ordine dei Geologi della Puglia

“Entro la metà delle spiagge italiane – chiarisce Caputo – sono a rischio entro la fine del secolo, ad esempio il Gargano e il Salento sono le aree pugliesi particolarmente a rischio erosione.

E’ necessaria una “riflessione veloce” e sono necessari interventi mirati che vadano oltre la gestione dell’emergenza. I geologi chiedono un ruolo centrale nella programmazione territoriale per mitigare gli effetti della crisi climatica, evidenziando che la Puglia è tra le regioni più colpite da eventi meteo estremi negli ultimi anni.

Le mie osservazioni critiche sono sulla gestione del demanio costiero regionale, avvertendo contro scelte affrettate e sollecitando una regia tecnica competente per proteggere i circa 900 km di costa pugliese”.