Eventi estremi: dopo ciclone Harry geologi preoccupati “per la vulnerabilità delle coste pugliesi”

"Entro fine secolo le aree costiere come Gargano e Salento potrebbero essere a rischio erosione"

Pubblicato da: redazione | Ven, 30 Gennaio 2026 - 13:54
“In merito ai recenti eventi meteorologici estremi di gennaio 2026, tra cui il ciclone Harry che ha colpito con violenza le coste di Sicilia e Calabria causando mareggiate e fenomeni assimilabili a tornado, esprimo profonda preoccupazione per la vulnerabilità del territorio meridionale”. E’ quanto afferma Giovanni Caputo, Presidente dell’Ordine dei Geologi della Puglia

“Entro la metà delle spiagge italiane – chiarisce Caputo –  sono a rischio entro la fine del secolo, ad esempio il Gargano e il Salento sono le aree pugliesi particolarmente a rischio erosione.

E’ necessaria una “riflessione veloce” e sono necessari interventi mirati che vadano oltre la gestione dell’emergenza. I geologi chiedono un ruolo centrale nella programmazione territoriale per mitigare gli effetti della crisi climatica, evidenziando che la Puglia è tra le regioni più colpite da eventi meteo estremi negli ultimi anni.

Le mie osservazioni critiche sono sulla gestione del demanio costiero regionale, avvertendo contro scelte affrettate e sollecitando una regia tecnica competente per proteggere i circa 900 km di costa pugliese”.

