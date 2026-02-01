Eccellenze pugliesi apprezzate nel mondo, la danzatrice tarantina Di Laura conquista anche la Germania

Grande successo per la danzatrice pugliese Roberta Di Laura all’evento “CMT Messe Stuttgart”, la più grande fiera europea dedicata al turismo svoltasi dal 17 al 25 Gennaio a Stoccarda in Germania.

L’artista pugliese, recentemente premiata a Palazzo Montecitorio a Roma tra le 100 eccellenze italiane del 2025, ha curato le coreografie delle esibizioni di alcune sue allieve provenienti dalla rinomata scuola “Tanzschule Chiara Matt” e della compagnia giovanile “Generation – Junior Dance Company” che dirige sempre a Stoccarda per lo spettacolo che annualmente si svolge sul prestigioso palco del complesso fieristico di Stoccarda con migliaia di spettatori provenienti da tutto il mondo.

Già vincitrice del premio “Ambasciatore Terre di Puglia”, ricevuto a Milano e del “Premio Donna D’Autore” conferitole sempre a Montecitorio, la Di Laura torna alla ribalta imponendosi come una delle eccellenze pugliesi più apprezzate a livello nazionale ed internazionale che contribuisce con il suo talento artistico a dare lustro all’Italia nel mondo incarnando una figura di spicco del “Made in Italy” riconosciuta a livello globale.

Roberta Di Laura, tarantina, classe 1992, artista poliedrica, cittadina del mondo, ma legata profondamente alla sua terra. Fin da giovanissima, brilla per talento, passione e determinazione nel panorama mondiale della danza facendo risplendere la Puglia nel mondo attraverso l’arte della danza. La sua carriera spicca ben presto il volo, a soli 20 anni, è entrata a far parte del “Consiglio Internazionale della Danza di Parigi“ partner Unesco, un traguardo che ha contribuito a consolidare la sua fama a livello mondiale.

Da oltre un decennio, la danzatrice della Città dei due Mari” è impegnata a portare l’arte italiana su palcoscenici di tutto il mondo da Germania, Marocco, Emirati Arabi a Inghilterra, Taiwan, Tunisia, Romania, Grecia, Spagna, Turchia e Francia.

Il suo debutto come prima ballerina ed interprete principale avviene nella produzione “Titanic Live Concert”, esperienza che segna un punto di svolta nella sua carriera. In seguito moltissime sono state le esibizioni in diverse città italiane ed in prestigiosi teatri tra cui il Teatro Olimpico di Roma dove si è esibita in ruoli iconici tratti dal repertorio del balletto classico. Il suo talento è anche approdato sul piccolo schermo con esibizioni per le trasmissioni Rai “Linea Blu” ed “E Viva il Videobox”.

Accanto alla carriera scenica, Roberta Di Laura sviluppa un intenso percorso di ricerca. Presenta progetti sulla danza nei Congressi Mondiali di Ricerca sulla Danza che la portano da Atene a San Pietroburgo, dal Canada alla Florida, dall’Ucraina alle Bahamas, fino ad Avignone, Varsavia, Mosca e Tokyo, dove è l’unica rappresentante italiana a presentare un contributo. Di grande rilievo anche le sue Masterclass di danza tenute per il 64° Congresso Mondiale di Danza in Messico e per il Festival Internazionale di danza di Hong Kong.

Vincitrice di numerose competizioni internazionali di danza con illustri giurati del panorama tersicoreo mondiale, ha ricevuto il “Premio Cultura della Danza”nell’ambito della “Milano Dance Competition” e si è classificata al primo posto per la sezione danza classica alla competizione internazionale “Le Stelle della Danza” tra i cui giurati spicca Isabelle Ciaravola, étoile Opera di Parigi.

Il suo rigore formativo è il frutto di perfezionamenti presso le massime istituzioni, tra cui la “Scuola di Ballo del Teatro alla Scala” di Milano, la “Scuola di Danza del Teatro dell’Opera” di Roma e la “Scuola del Balletto di Roma” dove ebbe anche l’opportunità di frequentare uno stage con la leggendaria Carla Fracci.

Ha perfezionato la sua tecnica con insegnanti provenienti dalle più grandi accademie internazionali, tra cui il Balletto dell’Opera di Parigi, il Balletto di Cuba, il Bolshoi di Mosca, l’Opera di Vienna e l’Accademia Vaganova di San Pietroburgo ed ha inoltre conseguito la laurea in “Arti e Scienze dello Spettacolo” presso l’Università “Sapienza” di Roma oltre a svariati corsi di perfezionamento post-laurea

Il suo percorso artistico ricco di successi e soddisfazioni vanta anche l’organizzazione di prestigiosi eventi tra cui l’ “International Dance Gala – Roberta Di Laura“ svoltosi a Milano per il decimo anniversario della sua carriera artistica.

Moltissimi i premi ed i riconoscimenti ricevuti tra cui spiccano il “Premio internazionale La Rosa D’Oro” ricevuto presso il Parlamento Europeo dalla Fondazione Area Cultura di Roma, il premio “Dea Ebe – La Maschera Banfi” alla presenza del mitico Lino Banfi ed il “Premio Internazionale Adriatico” nelle Marche nel 2023 “per aver onorato l’immagine più bella della Puglia”. Tra gli altri riconoscimenti:

“Premio Internazionale Città di Crisalide Città di Valentino”, “Premio Nilde Iotti ”, “Premio Città di Monopoli – Giovani Eccellenti”, “Premio Fiducia Adoc Taranto”, “Premio Internazionale di Cultura Re Manfredi”, “Premio Internazionale Universum Donna”, “Targa di Ambasciatrice di Grazia e Bellezza” dal Comune di Statte (cittadina di residenza), “Premio Donne di Puglia”, “Lifetime Achievements Award, “Premio Salento Donna”, “Premio Corriere di Taranto – Donne di Taranto”, “Premio Dies Virtutis”, “Ispiring Women´s Aichyci Award“, Premio alla Carriera “Una Vita per la Danza“, “Premio Vigna D’Argento, ’Targa Talento Jonico“, “Premio Eccellenze Tugliesi”, “Premio Atleta di Taranto”

Attualmente impegnata a livello professionale a Stoccarda, in Germania, dove è una delle insegnanti di danza più richieste ed apprezzate dopo aver svolto la sua attività anche in Italia ed in altre città tedesche come Colonia, Düsseldorf, Francoforte ed Ulm. Sempre a Stoccarda la danzatrice è direttrice artistica del festival Internazionale “Tanzfestival Stuttgart”.