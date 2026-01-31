SABATO, 31 GENNAIO 2026
Cabtutela.it
86,906 ARTICOLI
Dir. resp.:Adalisa Mei
redazione@borderline24.com
86,906 ARTICOLI

 

Direttore Responsabile: Adalisa Mei
Per segnalazioni: redazione@borderline24.com

Cabtutela.it

Forte esplosione nel Barese, crolla un edificio: si cercano persone sotto le macerie

Sul posto i vigili del fuoco

Pubblicato da: redazione | Sab, 31 Gennaio 2026 - 14:28
Foto Facebook
  • 4 sec

Un edificio è crollato questa mattina in via Oberdan, ad Adelfia, a seguito di una violenta esplosione, presumibilmente riconducibile a una bombola di gas. L’allarme è scattato immediatamente e sul posto sono intervenute diverse squadre dei vigili del fuoco, impegnate nelle operazioni di ricerca di eventuali persone rimaste intrappolate sotto le macerie.

L’area è stata messa in sicurezza per consentire l’accesso ai soccorritori, mentre le forze dell’ordine hanno delimitato la zona per agevolare le operazioni e garantire l’incolumità dei residenti. Al momento non si conosce il bilancio di feriti o dispersi. Le cause dell’esplosione sono in fase di accertamento. I tecnici e gli investigatori stanno effettuando i primi rilievi per ricostruire la dinamica dell’accaduto. Le attività di ricerca e messa in sicurezza proseguono.

Foto Facebook

Confagriocltura Bari-bati

Automobileclub Bari-Bat
Download PDF
© RIPRODUZIONE ANCHE PARZIALE RISERVATA - Borderline24.com
Ti invitiamo a usare i bottoni di condivisione e a non copiare l'articolo.
Cronaca

Forte esplosione nel Barese, crolla un...

Un edificio è crollato questa mattina in via Oberdan, ad Adelfia,...
- 31 Gennaio 2026
Cultura

Bari, al San Paolo arriva la...

Il quartiere San Paolo si prepara a festeggiare la candelora. Lunedì...
- 31 Gennaio 2026
Cronaca

A Bari in crescita i casi...

A Bari sono aumentati i casi di femminicidio, un dato allarmante...
- 31 Gennaio 2026
Dalla città

Lavori Enel a Bari, cambia la...

Prenderanno il via a partire da lunedì 2 febbraio e proseguiranno...
- 31 Gennaio 2026