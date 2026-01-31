Forte esplosione nel Barese, crolla un edificio: si cercano persone sotto le macerie

Un edificio è crollato questa mattina in via Oberdan, ad Adelfia, a seguito di una violenta esplosione, presumibilmente riconducibile a una bombola di gas. L’allarme è scattato immediatamente e sul posto sono intervenute diverse squadre dei vigili del fuoco, impegnate nelle operazioni di ricerca di eventuali persone rimaste intrappolate sotto le macerie.

L’area è stata messa in sicurezza per consentire l’accesso ai soccorritori, mentre le forze dell’ordine hanno delimitato la zona per agevolare le operazioni e garantire l’incolumità dei residenti. Al momento non si conosce il bilancio di feriti o dispersi. Le cause dell’esplosione sono in fase di accertamento. I tecnici e gli investigatori stanno effettuando i primi rilievi per ricostruire la dinamica dell’accaduto. Le attività di ricerca e messa in sicurezza proseguono.

Foto Facebook