Chiusi in un sacco e abbandonati in campagna, salvati 4 cuccioli nel Barese

Quattro cuccioli sono stati ritrovati chiusi in un sacco di carta e lasciati al loro destino nelle campagne di Casamassima. La scoperta è avvenuta durante una passeggiata: un uomo, accompagnato dal proprio cane, è stato attirato verso il sacco, all’interno del quale si trovavano i piccoli, separati dalla madre.

Scattato l’allarme, è stata immediatamente attivata la procedura di pronto soccorso. I cuccioli sono stati affidati alle cure veterinarie per accertarne le condizioni di salute e ricevere le prime terapie necessarie. Una volta concluso l’iter sanitario, gli animali saranno resi disponibili per l’adozione. Sull’episodio potrebbero essere avviati accertamenti per risalire ai responsabili dell’abbandono, pratica vietata e punita dalla legge.

Foto Nogez