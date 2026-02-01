Scontri durante manifestazione a Torino, oltre 30 feriti tra agenti e manifestanti

È ancora in corso il bilancio dei feriti dopo gli scontri avvenuti durante la manifestazione tenutasi a Torino contro lo sgombero del centro sociale Askatasuna avvenuto lo scorso dicembre. Il corteo, partito in maniera pacifica, è degenerato intorno alle 18, momento in cui è scoppiata una vera e propria guerriglia urbana tra poliziotti e alcune persone incappucciate che hanno preso parte al corteo pacifico lanciando bombe carta che hanno reso necessaria una risposta da parte degli agenti. Sono in corso le indagini per risalire ai responsabili, mentre è ferma la condanna da parte di moltissime personalità del mondo politico e non solo contro la violenza. Sul caso è intervenuta anche la premier Giorgia Meloni che ha sottolineato che si tratta di un vero e proprio “colpo allo Stato”. Attualmente sarebbero oltre una trentina i feriti tra agenti e partecipanti.

