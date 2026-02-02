Crans-Montana, Bari è solidale: raccolta capelli per parrucche da donare agli ustionati

Bari ha il cuore grande e quando può aiuta. La città con calore sta prendendo parte alla catena di solidarietà delle donazioni di capelli per creare parrucche da destinare ai ragazzi ustionati di Crans-Montana. Anche a Bari infatti, è possibile partecipare all’iniziativa solidale nata in Svizzera per raccogliere capelli destinati alla realizzazione di parrucche. Un gesto solidale che vede protagonisti alcuni saloni di parrucchieri del territorio.

Il processo di guarigione per i feriti nel rogo di Capodanno a Le Constellation è infatti soltanto agli inizi e per le vittime si prospetta un percorso non solo clinico estremamente complesso. Per molti dei feriti che hanno riportato ustioni di terzo grado, il calore ha provocato danni irreversibili ai tessuti cutanei profondi, distruggendo i bulbi piliferi. In queste zone, i follicoli vengono sostituiti da tessuto cicatriziale che impedisce per sempre la naturale ricrescita della chioma. È proprio in questo vuoto che si è inserita una straordinaria iniziativa di solidarietà partita dalla Svizzera e approdata anche in Italia: raccogliere capelli per realizzare parrucche da donare a chi ne avrà bisogno per riappropriarsi della propria immagine.

E cosi da Salvo Binetti di via Andrea da Bari già sono cominciate le prime donazioni. Una giovane ragazza ha dato il sui contribuito con la sua lunga treccia. Ne sono seguite diverse. “Nei nostri saloni – spiega il titolare – puoi fare un gesto concreto per aiutare le vittime di Crans Montana. Puoi donare gratuitamente i tuoi capelli: la ciocca verrà spedita a Rolph AG, azienda specializzata in parrucche in Svizzera, a Kolten con cui abbiamo intrapreso una collaborazione. No capelli tinti, ossigenati o con permanente. Se vuoi fare la differenza, ti aspettiamo in salone”.

Lo stesso vale per Vanity Hairun, un salone di Modugno, che si unisce alla catena di solidarietà per gli ustionati di Crans-Montana. “Potrai donare i tuoi capelli – chiariscono – che spediremo a Rolph Ag, associazione svizzera che realizzerà parrucche in capelli naturali, per le persone coinvolte nell’incendio. Requisiti per la donazione: Lunghezza minima 25cm, Capelli non decolorati e non trattati con permanenti. È un’iniziata completamente Gratuita…solo per solidarietà”.

Tante sono le donne che stanno cercando informazioni per partecipare all’iniziativa. E si spera che siano tante ad aiutare le vittime.

Foto Salvo Binetti