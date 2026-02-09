LUNEDì, 09 FEBBRAIO 2026
Assalto a portavalori, D’Attis: “Emergenza, Piantedosi venga in Puglia”

"Serve intervento massiccio dello Stato"

Pubblicato da: redazione | Lun, 9 Febbraio 2026 - 11:12
assalto brindisino
  • 15 sec

“Da Foggia al Salento, in Puglia è emergenza sicurezza e serve una ‘Operazione Primavera 2’, un intervento massiccio da parte dello Stato: perciò, chiedo al ministro Piantedosi, che più volte ha dimostrato la sua competenza e sensibilità con atti concreti, di venire nella nostra Regione a strettissimo giro”. Lo dichiara in una nota il vicepresidente della Commissione parlamentare Antimafia e segretario regionale pugliese di Forza Italia, Mauro D’Attis. “Oggi si è verificato l’ennesimo assalto di un portavalori, stavolta sulla statale Brindisi-Lecce, – continua D’Attis – e non si possono più attendere ulteriori misure. La Commissione Antimafia, come già deciso dall’ufficio di Presidenza, probabilmente a marzo, svolgerà una missione in Puglia proprio per affrontare il tema del contrasto alle mafie. C’è bisogno di un potenziamento serio di forze dell’ordine e di mezzi per contrastare l’allarme sicurezza ed è una richiesta specifica che formulo, a nome anche di altri colleghi e della comunità, al ministro dell’Interno”.

Confagriocltura Bari-bati

Automobileclub Bari-Bat
