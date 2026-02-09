Assalto a portavalori nel Brindisino: sparatoria con i carabinieri. Chiuso il tratto di strada

Un furgone portavalori è stato assaltato questa mattina sulla statale 613 la superstrada che collega Lecce a Brindisi, all’altezza di Tuturano. Secondo le prime notizie, ci sarebbe stato un conflitto a fuoco con i carabinieri. Al momento non risulta che ci siano feriti. Il furgone assaltato è dell’azienda Btv, Battistolli. I malviventi avrebbero posizionato di traverso alla carreggiata un mezzo incendiandolo, costringendo così il portavalori a fermarsi. Al momento la strada è bloccata.

Sul posto sono intervenuti carabinieri e vigili del fuoco. A seguito dell’assalto è provvisoriamente chiusa, in entrambe le direzioni, la strada statale 613 “Brindisi – Lecce”, dal km 8,300 al km 12,800 a San Pietro Vernotico (Brindisi). Istituito percorso alternativo su ex SS 16. Sul posto sono presenti le squadre Anas e le Forze dell’Ordine per la gestione della viabilità e per il ripristino della normale circolazione nel più breve tempo possibile.