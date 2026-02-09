LUNEDì, 09 FEBBRAIO 2026
Cabtutela.it
87,106 ARTICOLI
Dir. resp.:Adalisa Mei
redazione@borderline24.com
87,106 ARTICOLI

 

Direttore Responsabile: Adalisa Mei
Per segnalazioni: redazione@borderline24.com

Cabtutela.it

Assalto a portavalori nel Brindisino: sparatoria con i carabinieri. Chiuso il tratto di strada

La strada statale 613 “Brindisi – Lecce”, dal km 8,300 al km 12,800 a San Pietro Vernotico (Brindisi) - VIDEO-

Pubblicato da: redazione | Lun, 9 Febbraio 2026 - 10:41
assalto portavalori
  • 15 sec

Un furgone portavalori è stato assaltato questa mattina sulla statale 613 la superstrada che collega Lecce a Brindisi, all’altezza di Tuturano. Secondo le prime notizie, ci sarebbe stato un conflitto a fuoco con i carabinieri. Al momento non risulta che ci siano feriti. Il furgone assaltato è dell’azienda Btv, Battistolli. I malviventi avrebbero posizionato di traverso alla carreggiata un mezzo incendiandolo, costringendo così il portavalori a fermarsi. Al momento la strada è bloccata.

Sul posto sono intervenuti carabinieri e vigili del fuoco. A seguito dell’assalto è provvisoriamente chiusa, in entrambe le direzioni, la strada statale 613 “Brindisi – Lecce”, dal km 8,300 al km 12,800 a San Pietro Vernotico (Brindisi). Istituito percorso alternativo su ex SS 16. Sul posto sono presenti le squadre Anas e le Forze dell’Ordine per la gestione della viabilità e per il ripristino della normale circolazione nel più breve tempo possibile.

 

 

Confagriocltura Bari-bati

Automobileclub Bari-Bat
Download PDF
© RIPRODUZIONE ANCHE PARZIALE RISERVATA - Borderline24.com
Ti invitiamo a usare i bottoni di condivisione e a non copiare l'articolo.
Cronaca

Cerignola, 80enne armato si barrica in...

Sono ore ﻿di tensione a Cerignola, dove un intero quartiere è...
- 9 Febbraio 2026
Cronaca

Monopoli, tragedia al Porto: corpo ritrovato...

Una scoperta drammatica ha gelato la mattinata di Monopoli. Tra le...
- 9 Febbraio 2026
Cronaca

Bitonto, giovane ferito al torace dopo...

Una serata tranquilla tra colleghi si è trasformata in un incubo...
- 9 Febbraio 2026
Dalla città

Bari, cantieri Brt: nuove ordinanze tra...

N﻿uove ordinanze sulla viabilità accompagnano un’altra fase delicata dei lavori per...
- 9 Febbraio 2026