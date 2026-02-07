Intorno alle ore 13 una squadra di vigili del fuoco è intervenuta in via Corfù nel Comune di Bari per prestare soccorso ad una signora con difficoltà motorie che doveva sottoporsi a cure urgenti presso il locale Policlinico. La donna è stata evacuata con barella toboga agganciata all’ autoscala e portata in sicurezza da una squadra di vigili del fuoco esperti SAF del Comando di Bari che l’hanno accompagnata dal quinto piano al piano stradale, dove c’erano i sanitari ad attenderla.
Bari, con difficoltà motorie deve sottoporsi a cure urgenti: i vigili del fuoco aiutano una donna con autoscala
La donna è stata evacuata con barella toboga
