Grave dopo caduta da palazzo a Bari, forse stava tentando un furto

L'uomo è ricoverato in gravi condizioni al Policlinico

Pubblicato da: redazione | Lun, 9 Febbraio 2026 - 13:55
Potrebbe essersi ferito durante un tentato furto in appartamento, cadendo dal terzo piano di una palazzina nel quartiere Libertà di Bari, il 51enne ora ricoverato in gravi condizioni nel Policlinico del capoluogo pugliese. L’uomo, ieri sera, è stato portato in ospedale e lasciato lì con gravi lesioni in varie parti del corpo, compatibili con una caduta dall’alto. È stato operato d’urgenza nella notte ed è ricoverato in prognosi riservata. I carabinieri stanno indagando per ricostruire la dinamica dell’episodio e capire se vi siano collegamenti con un tentativo di furto segnalato contemporaneamente al ferimento. Le verifiche si basano anche sulle immagini registrate dalle telecamere di videosorveglianza della zona, che potrebbero aver immortalato alcune delle fasi del tentato colpo nell’appartamento, la successiva caduta – se avvenuta nello stesso luogo – e il trasporto del ferito al pronto soccorso.

