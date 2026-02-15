Gioia del Colle, fiamme in una villa: intervento dei Vigili del Fuoco

Una colonna di fumo visibile a distanza e l’arrivo a sirene spiegate dei mezzi di soccorso hanno rotto la quiete della mattinata in una zona residenziale alle porte di Gioia del Colle. L’allarme è scattato poco dopo le 8, quando un incendio è divampato all’interno di una villa, rendendo necessario l’intervento dei Vigili del Fuoco.

Stamattina intorno alle ore 8 siamo intervenuti nel territorio di Gioia del Colle per un incendio di abitazione. La prima squadra giunta sul posto ha subito chiesto il supporto dell’autobotte e del carro ARA per la ricarica delle bombole dei Vigili del Fuoco che operavano all’interno della villa. L’incendio, partito dal piano meno uno, forse dal bagno, ha poi interessato tutto la villa sia per le temperature altissime sia per i fumi che si sono propagati nell’intera costruzione. Intorno alle ore 12 il soccorso è terminato. Non si registrano danni a persone. Si legge nel comunicato diffuso dai Vigili del Fuoco. ﻿

Le fiamme, secondo una prima ricostruzione, si sarebbero sviluppate dal piano seminterrato dell’abitazione, probabilmente da un bagno, per poi estendersi rapidamente al resto dell’edificio. Determinanti le temperature elevate e la grande quantità di fumo che ha invaso ogni ambiente, rendendo particolarmente complesse le operazioni all’interno della struttura.

La prima squadra intervenuta ha richiesto rinforzi per fronteggiare un rogo che, nel giro di poco tempo, aveva già compromesso l’intera villa. Sul posto sono così arrivati un’autobotte e il carro ARA, necessario per garantire la ricarica delle bombole d’aria agli operatori impegnati nelle operazioni di spegnimento.

Le operazioni si sono protratte per diverse ore, fino a mezzogiorno, quando l’incendio è stato definitivamente domato e l’area messa in sicurezza. Nonostante i danni materiali rilevanti all’abitazione, fortunatamente non si registrano feriti.