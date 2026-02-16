Foggia, maxi sequestro da 600 mila euro ad esponente della criminalità

La Guardia di Finanza del Comando Provinciale di Foggia ha eseguito una misura di prevenzione patrimoniale antimafia, disposta dal Tribunale di Bari — III Sezione Penale su richiesta della Procura della Repubblica di Foggia, che ha portato al sequestro di un compendio aziendale avente un valore stimato di circa € 600.000 nei confronti di un soggetto ritenuto socialmente pericoloso, originario del capoluogo dauno.

L’operazione, condotta dal Nucleo di Polizia Economico Finanziaria di Foggia, è il risultato di indagini patrimoniali approfondite che hanno ricostruito l’origine e l’impiego delle risorse riconducibili al proposto, ritenuto a capo di un sodalizio criminale dedito alla commercializzazione illecita di gasolio ad uso agricolo sottratto all’accertamento e al pagamento delle imposte, evidenziando la sproporzione tra redditi dichiarati e patrimonio accumulato e l’utilizzo dei beni per finalità illecite o per il reimpiego di proventi criminali.

Il sequestro di prevenzione mira a sottrarre alla disponibilità della criminalità risorse che ne alimentano l’attività delinquenziale e conferma l’impegno della Guardia di Finanza nell’azione di contrasto all’illecita accumulazione di beni attraverso una sistematica aggressione dei patrimoni, strumento strategico per disarticolare le compagini criminali e prevenire la loro infiltrazione nell’economia legale, a tutela della legalità economica e sociale del territorio della Capitanata.