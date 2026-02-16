LUNEDì, 16 FEBBRAIO 2026
Foggia, maxi sequestro da 600 mila euro ad esponente della criminalità

A soggetto ritenuto socialmente pericoloso, originario del capoluogo dauno

Pubblicato da: redazione | Lun, 16 Febbraio 2026 - 10:07
gdf foggia
  • 42 sec

La Guardia di Finanza del Comando Provinciale di Foggia ha eseguito una misura di prevenzione patrimoniale antimafia, disposta dal Tribunale di Bari — III Sezione Penale su richiesta della Procura della Repubblica di Foggia, che ha portato al sequestro di un compendio aziendale avente un valore stimato di circa € 600.000 nei confronti di un soggetto ritenuto socialmente pericoloso, originario del capoluogo dauno.

L’operazione, condotta dal Nucleo di Polizia Economico Finanziaria di Foggia, è il risultato di indagini patrimoniali approfondite che hanno ricostruito l’origine e l’impiego delle risorse riconducibili al proposto, ritenuto a capo di un sodalizio criminale dedito alla commercializzazione illecita di gasolio ad uso agricolo sottratto all’accertamento e al pagamento delle imposte, evidenziando la sproporzione tra redditi dichiarati e patrimonio accumulato e l’utilizzo dei beni per finalità illecite o per il reimpiego di proventi criminali.

Il sequestro di prevenzione mira a sottrarre alla disponibilità della criminalità risorse che ne alimentano l’attività delinquenziale e conferma l’impegno della Guardia di Finanza nell’azione di contrasto all’illecita accumulazione di beni attraverso una sistematica aggressione dei patrimoni, strumento strategico per disarticolare le compagini criminali e prevenire la loro infiltrazione nell’economia legale, a tutela della legalità economica e sociale del territorio della Capitanata.

