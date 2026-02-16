LUNEDì, 16 FEBBRAIO 2026
In classe con un tirapugni: denunciato un minore di uno istituto brindisino

Determinante è stato il fiuto di un cane antidroga

Pubblicato da: redazione | Lun, 16 Febbraio 2026 - 11:03
scuola studenti
  • 49 sec

In classe con un tirapugni. Sono stati i carabinieri a scoprire l’oggetto nelle disponibilità di un 15enne che frequenta un istituto professionale a Brindisi. Il minore è stato denunciato.

I controlli sono stati eseguiti nell’ambito delle attività svolte dai carabinieri per il contrasto all’introduzione di armi bianche all’interno degli istituti scolastici. Nel caso di Brindisi, determinante è stato il fiuto di un cane antidroga che durante l’ispezione ha segnalato con insistenza un giubbotto riposto tra i banchi. I militari hanno così deciso di approfondire la segnalazione del cane, convocando un genitore del 15enne. Durante le verifiche è stato trovato il tirapugni.

