Meteo in Puglia: inizio di settimana instabile. Da mercoledì torna il sole

Arrivano i venti di maestrale

Pubblicato da: redazione | Lun, 16 Febbraio 2026 - 10:06
bari con il sole
  • 2 min

“Una circolazione depressionaria si approfondisce sulla Puglia determinando molte nubi sin dal mattino, con tendenza a peggioramento dal pomeriggio con deboli piogge sparse”. A garantirlo sono gli esperti di 3bMeteo. Nello specifico sulla Daunia nubi in progressivo aumento con deboli piogge dal pomeriggio, in intensificazione in serata con rovesci anche a carattere temporalesco; sulle murge nubi in progressivo aumento con deboli piogge dal pomeriggio; su Tavoliere e litorale adriatico settentrionale nubi sparse alternate a schiarite con tendenza a graduale aumento della nuvolosità fino a cieli coperti con deboli piogge in serata; sul litorale adriatico meridionale Cieli molto nuvolosi o coperti per tutto l’arco della giornata, con deboli piogge dal pomeriggio; sul litorale ionico cieli inizialmente molto nuvolosi o coperti ma con ampi e veloci rasserenamenti dalla tarda mattinata. In serata nubi in nuovo aumento; sul Salento cieli molto nuvolosi o coperti, salvo temporanee brevi schiarite durante il pomeriggio. In serata deboli piogge. Venti deboli dai quadranti sud-orientali in attenuazione e in rotazione ai quadranti sud occidentali; Zero termico nell’intorno di 2000 metri. Basso Adriatico mosso; Canale d’Otranto da molto mosso a mosso.

INIZIO DI SETTIMANA INSTABILE – “Su Puglia, Molise e Basilicata si rinnoveranno condizioni di spiccata instabilità atmosferica; in particolare un nuovo passaggio perturbato è atteso fra lunedì pomeriggio e martedì mattina – spiegano ancora gli esperti di 3bMeteo  che però assicurano che “Per un temporaneo miglioramento del quadro meteorologico bisognerà mercoledì, quando l’avvento di venti di Maestrale darà luogo ad ampie schiarite e a un generale esaurimento delle precipitazioni”.

