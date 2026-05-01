Bari, giallo a Carbonara. Trovato il cadavere di un 68enne in un negozio: era scomparso da giorni

Si sono concluse nel peggiore dei modi le ricerche di un uomo di 68 anni, di cui non si avevano notizie da alcuni giorni. Intorno alle 11:50 di questa mattina, a Carbonara, i Carabinieri della Compagnia di Bari San Paolo hanno rinvenuto il cadavere dell’uomo all’interno di un esercizio commerciale della zona. La vittima, un cittadino italiano, era oggetto di intense ricerche dopo che i familiari ne avevano denunciato la scomparsa nei giorni scorsi. Il ritrovamento è avvenuto a seguito di un’operazione mirata del personale dell’Arma, che ha setacciato il quartiere fino alla drammatica scoperta nel locale.

Sul posto è immediatamente intervenuta la Sezione Investigazioni Scientifiche del Comando Provinciale di Bari per i rilievi di rito. Al momento, l’area è stata messa in sicurezza per consentire ai militari e al medico legale di accertare le cause del decesso. Le indagini sono coordinate dalla Procura della Repubblica di Bari, che dovrà fare luce sulle ultime ore di vita dell’uomo e sulle circostanze che hanno portato al ritrovamento del corpo all’interno dell’attività commerciale. Massimo riserbo, per ora, sull’identità della vittima e su eventuali segni di violenza, in attesa che i primi accertamenti medico-legali forniscano risposte più precise agli inquirenti.

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