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Andria, un fiore per la lotta ai tumori: torna la storica iniziativa del C.a.l.c.i.t.

In viale Crispi

Pubblicato da: redazione | Gio, 30 Aprile 2026 - 14:23
piantine fiorite del calcit
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Torna ad Andria l’appuntamento con la solidarietà firmato “C.A.L.C.I.T. — Comitato Autonomo Lotta Contro i Tumori” in occasione della Festa della Mamma. Sabato 9 maggio 2026, dalle ore 9.00 alle 20.00, e domenica 10 maggio, dalle ore 9.00 alle 13.00, in Viale Crispi sarà possibile acquistare «Le piantine fiorite del Calcit», una raccolta fondi, come da oltre 40 anni a questa parte, dedicata al sostegno dei malati oncologici.

L’iniziativa, nel segno della bellezza e della speranza, propone tradizionalmente la vendita di piantine fiorite come gesto concreto di vicinanza a chi affronta la malattia grazie ai tanti progetti messi in campo dall’associazione. Un modo semplice e prezioso per contribuire al lavoro che il Calcit porta avanti dal 1984 al fianco dei pazienti oncologici e delle loro famiglie.

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