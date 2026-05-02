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L’incanto di Bari: la ‘luna dei fiori’ bacia il campanile di San Sabino

Lo scatto di Packy Cassano

Pubblicato da: redazione | Sab, 2 Maggio 2026 - 10:17
cattedrale luna
  • 18 sec

Esistono momenti in cui il tempo sembra fermarsi per lasciare spazio alla pura meraviglia. È quello che è accaduto ieri sera, 1° maggio 2026, quando il cielo di Bari ha regalato uno spettacolo raro: il sorgere della “Luna Piena dei Fiori”. A catturare questo istante magico è stato il fotografo Packy Cassano, capace di immortalare un “abbraccio” millimetrico tra il satellite e il campanile della Cattedrale di San Sabino.

Lo scatto non è frutto del caso, ma di una paziente e sapiente attesa. “Erano le 19 passate quando ho montato il tele”, racconta Cassano descrivendo la genesi dell’opera. “La cattedrale era ancora scaldata dal sole. La luna non si vedeva ancora, ma sapevo dove sarebbe arrivata. Ho aspettato in silenzio, poi è apparsa bassa, arancione, enorme sopra il campanile”.

La Luna dei Fiori, così chiamata nella tradizione per la coincidenza con le fioriture primaverili, si è mostrata in tutta la sua imponenza aranciata, creando un contrasto cromatico unico con la pietra calda della Cattedrale.

 

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