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Bari, giallo di Carbonara: nella notte fermato un 42enne cinese per l’omicidio del 68enne

Il cadavere è stato rinvenuto ieri

Pubblicato da: redazione | Sab, 2 Maggio 2026 - 13:30
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  • 0 sec

Bari, nel corso della serata di ieri 1° maggio 2026, Militari della Compagnia Carabinieri di Bari San Paolo, hanno eseguito un fermo di indiziato di delitto, emesso dalla Procura della Repubblica di Bari, nei confronti di un cittadino cinese 42enne, in quanto gravemente indiziato (fatta salva ogni necessaria valutazione nelle fasi successive del procedimento con il contributo della difesa) del decesso di un uomo scomparso dal 2 aprile, Michelangelo Scamarcia, ed il cui cadavere era stato rinvenuto nella mattina presso il negozio di sua proprietà.

Il destinatario del provvedimento è stato individuato all’esito di una minuziosa ricostruzione effettuata, anche attraverso i sistemi di videosorveglianza e i prelievi sulle carte della vittima, dai Carabinieri sotto il coordinamento della Procura della Repubblica di Bari.

 

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