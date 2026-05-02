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Bari-New York, al via sogno americano: atterrato il primo volo diretto United Airlines

Il nuovo collegamento, inaugurato oggi, resterà attivo fino a fine settembre

Pubblicato da: redazione | Sab, 2 Maggio 2026 - 09:30
aereo united
  • 29 sec

Una data importante per l’aeroporto di Bari e per l’intera Puglia. Per la prima volta, un aereo di linea di una compagnia americana – la United Airlines – è atterrato sulla pista del “Karol Wojtyla” proveniente direttamente da New York. Il nuovo collegamento, inaugurato oggi, resterà attivo fino a fine settembre con quattro voli settimanali. Un debutto col botto: il primo volo era completamente pieno, a conferma del forte appeal che la Terra di Bari esercita oltreoceano.

“Questo conferma che Bari e la Puglia sono ormai mete di un turismo internazionale che sceglie il nostro territorio per vacanza o per ragioni economiche”, ha commentato con entusiasmo l’assessore Pietro Petruzzelli. “Tutto ciò significa sviluppo e lavoro per tante persone”. Il collegamento diretto non è solo una comodità per i baresi che sognano la Grande Mela, ma un volano per l’economia locale. Tuttavia, la crescita porta con sé nuove responsabilità. L’obiettivo, sottolineato dall’amministrazione, è gestire questo flusso in modo sostenibile, potenziando i servizi affinché i benefici del turismo non vadano a scapito della vivibilità per i cittadini che Bari la abitano tutto l’anno.

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