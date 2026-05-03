Cucina, ricche di fibre e alleate del sistema immunitario: in tavola le fragole

Alleate della salute, profumate e dal colore rosso intenso che richiama subito la bella stagione. Oggi portiamo in tavola le fragole, uno dei frutti più amati della primavera e dell’estate, capaci di unire gusto e benessere. Non sono solo una delizia per il palato, ma anche un alimento ricco di proprietà benefiche per l’organismo. Consumate al naturale, nelle macedonie o in preparazioni più elaborate, le fragole riescono a sorprendere anche nei piatti salati, grazie al loro equilibrio tra dolcezza e freschezza. Ma andiamo per gradi.

Dal punto di vista nutrizionale le fragole sono una delle migliori fonti di vitamina C, fondamentale per rafforzare il sistema immunitario, favorire la produzione di collagene e contribuire alla salute della pelle. La loro azione antiossidante è particolarmente rilevante: contengono infatti antociani e altri composti in grado di contrastare lo stress ossidativo e proteggere le cellule dall’invecchiamento.

Le fragole sono inoltre ricche di fibre, utili per la digestione e per mantenere sotto controllo i livelli di zucchero nel sangue, contribuendo anche al senso di sazietà. Non meno importante è il loro ruolo nella prevenzione delle malattie cardiovascolari: i composti antinfiammatori e antiossidanti aiutano a ridurre il colesterolo “cattivo” e a migliorare la funzione vascolare. Alcuni studi evidenziano anche un possibile effetto protettivo sul cervello, contribuendo a rallentare i processi di invecchiamento cognitivo. In cucina, poi, le fragole riescono a esprimere al meglio la loro versatilità anche nei piatti salati, dove creano contrasti delicati e originali. Ecco due ricette semplici e gustose per portarle in tavola in modo diverso dal solito.

Insalata di fragole, spinaci e feta

Per preparare questa ricetta iniziate lavando e tagliando a fettine circa 200 grammi di fragole. In una ciotola capiente unite gli spinaci freschi con le fragole e condite con un filo di olio extravergine d’oliva, succo di limone, sale e pepe. Mescolate delicatamente per amalgamare i sapori. Aggiungete poi della feta sbriciolata e una manciata di mandorle a lamelle. Servite fresca come contorno leggero oppure come piatto unico, arricchendola a piacere con pollo grigliato o gamberetti.

Bruschette con fragole e formaggio cremoso

Per questa proposta iniziate tostando delle fette di pane. Spalmate sopra del formaggio cremoso, come Philadelphia o una crema di pecorino, a seconda dei gusti. Disponete le fragole tagliate a fettine sopra il formaggio e completate con un filo di miele, qualche fogliolina di timo fresco, un pizzico di sale e una leggera macinata di pepe nero.