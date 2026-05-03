Flotilla per Gaza, rientrato il pugliese La Piccirella: “Siamo stati rapiti in mare, ora liberate Thiago e Saif”

“È stato un rapimento in acque internazionali, sotto gli occhi di tutti”. Sono le prime parole di Antonio ‘Tony’ La Piccirella, l’attivista pugliese della Global Sumud Flotilla rientrato oggi all’aeroporto di Fiumicino dopo il blocco delle imbarcazioni dirette a Gaza avvenuto tra il 29 e il 30 aprile a sud di Creta.Accolto dalle grida “Free Palestine” dei compagni, La Piccirella ha ripercorso i momenti drammatici dell’intercettazione da parte delle forze navali israeliane: “Ero sull’ultima delle 21 barche intercettate. Alcune sono state distrutte e lasciate alla deriva con persone a bordo. Ci hanno inseguito per sei ore mentre lanciavamo SOS, ma nessuno è intervenuto nonostante il Mediterraneo sia pieno di droni e navi militari”.

Il pensiero dell’attivista è rivolto ai compagni ancora detenuti, in particolare a Thiago Ávila e Saif Abukeshek: “Sono ostaggi e vanno liberati subito, rischiano tantissimo. Saif, poco prima di essere isolato, mi ha chiesto di dire a suo figlio che il prezzo per la libertà non è mai troppo alto”.La Piccirella ha poi lanciato un duro atto d’accusa ai governi occidentali e alle istituzioni italiane: “Non è un atto di pirateria, è la conseguenza naturale del supporto militare e politico a Israele. Continueremo la nostra mobilitazione finché i governi non troveranno la spina dorsale per porre fine agli accordi e fare gli interessi di chi vuole vivere in pace e giustizia”.