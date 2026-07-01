Bari, piazza De Bellis ostaggio della mala movida: “Notti insonni tra musica e schiamazzi”

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Rumori fino a tarda notte, musica ad alto volume e schiamazzi. È la situazione denunciata da numerosi residenti delle strade che si affacciano su piazza De Bellis, tornata al centro delle polemiche con l’arrivo della stagione estiva. A farsi portavoce delle segnalazioni è un rappresentante istituzionale, che annuncia l’invio di una Pec alla Polizia Locale e all’assessorato competente per chiedere un intervento.

“Da settimane raccolgo le segnalazioni e le lamentele dei residenti delle vie che si affacciano su piazza De Bellis. Parliamo di famiglie, anziani, lavoratori e bambini che, soprattutto con l’arrivo della stagione estiva, si trovano a convivere ogni notte con musica ad alto volume, grida, schiamazzi e comportamenti che rendono impossibile il riposo”, afferma. Secondo quanto riferito, i cittadini non contestano la presenza della movida, ma chiedono un maggiore equilibrio tra il diritto al divertimento e quello al riposo.

“Nessuno vuole impedire ai giovani di trascorrere momenti di svago, ma il divertimento non può trasformarsi in un disagio permanente per chi vive nel quartiere. Il rispetto delle regole e della quiete pubblica deve essere garantito”, prosegue. Per questo motivo sarà formalmente richiesto un rafforzamento dei controlli e l’adozione di misure per contenere i disagi. “Raccogliendo le istanze dei cittadini invierò una Pec alla Polizia Locale e all’assessorato competente, chiedendo un intervento immediato, un rafforzamento dei controlli e tutte le misure necessarie per ristabilire un equilibrio tra il diritto al divertimento e quello dei residenti a vivere serenamente nelle proprie abitazioni. Continuerò a seguire la vicenda affinché alle parole seguano finalmente fatti concreti”, conclude.