Bari, pineta San Francesco e l’appello dei residenti: “E’ ostaggio dell’incuria”

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Un polmone verde sempre più soffocato dall’incuria e dalla mancanza di interventi elementari. Sale la protesta (che ci arriva in redazione) dei cittadini di Bari per lo stato di totale abbandono in cui versa la pineta San Francesco, storico punto di ritrovo per famiglie, sportivi e residenti della zona nord della città.

A far scattare l’allarme è una dettagliata segnalazione dei frequentatori del parco, che descrive una situazione di stallo sul fronte della manutenzione ordinaria. I problemi principali riguardano l’igiene pubblica e la sicurezza dei percorsi interni. Le fontane dell’area, infatti, sono attualmente inutilizzabili o creano pesanti disagi a causa dei tombini di scarico completamente intasati da foglie, terra e detriti. L’assenza di pulizia impedisce il regolare deflusso dell’acqua, generando ristagni potenzialmente insalubri.

Non va meglio sul fronte del verde pubblico. La crescita incontrollata di alberi e arbusti, che in diversi punti hanno ormai raggiunto l’altezza media di una persona, sta progressivamente inghiottendo i sentieri della pineta. La mancata potatura non è solo un problema estetico: la vegetazione selvaggia azzera la visibilità interna, sollevando forti preoccupazioni tra i residenti legati alla sicurezza personale, soprattutto nelle ore pomeridiane e serali, e compromettendo la reale fruibilità degli spazi comuni. I cittadini chiedono ora un intervento immediato e risolutivo da parte del Comune di Bari e delle aziende municipalizzate.