GIOVEDì, 02 LUGLIO 2026
Cabtutela.it
90,482 ARTICOLI
Dir. resp.:Adalisa Mei
redazione@borderline24.com
90,482 ARTICOLI

 

Direttore Responsabile: Adalisa Mei
Per segnalazioni: redazione@borderline24.com

Cabtutela.it

Bari, pineta San Francesco e l’appello dei residenti: “E’ ostaggio dell’incuria”

I cittadini segnalano la mancanza della manutenzione ordinaria

Pubblicato da: redazione | Mer, 1 Luglio 2026 - 16:17
pineta san francesco
  • 47 sec
Annunci

fal


Un polmone verde sempre più soffocato dall’incuria e dalla mancanza di interventi elementari. Sale la protesta (che ci arriva in redazione) dei cittadini di Bari per lo stato di totale abbandono in cui versa la pineta San Francesco, storico punto di ritrovo per famiglie, sportivi e residenti della zona nord della città.

A far scattare l’allarme è una dettagliata segnalazione dei frequentatori del parco, che descrive una situazione di stallo sul fronte della manutenzione ordinaria. I problemi principali riguardano l’igiene pubblica e la sicurezza dei percorsi interni. Le fontane dell’area, infatti, sono attualmente inutilizzabili o creano pesanti disagi a causa dei tombini di scarico completamente intasati da foglie, terra e detriti. L’assenza di pulizia impedisce il regolare deflusso dell’acqua, generando ristagni potenzialmente insalubri.

Non va meglio sul fronte del verde pubblico. La crescita incontrollata di alberi e arbusti, che in diversi punti hanno ormai raggiunto l’altezza media di una persona, sta progressivamente inghiottendo i sentieri della pineta. La mancata potatura non è solo un problema estetico: la vegetazione selvaggia azzera la visibilità interna, sollevando forti preoccupazioni tra i residenti legati alla sicurezza personale, soprattutto nelle ore pomeridiane e serali, e compromettendo la reale fruibilità degli spazi comuni. I cittadini chiedono ora un intervento immediato e risolutivo da parte del Comune di Bari e delle aziende municipalizzate.

Confagriocltura Bari-bati

Automobileclub Bari-Bat
Download PDF
© RIPRODUZIONE ANCHE PARZIALE RISERVATA - Borderline24.com
Ti invitiamo a usare i bottoni di condivisione e a non copiare l'articolo.
Salute e Medicina

Bari, all’ospedale Di Venere svolta in...

È entrata in funzione all’ Ospedale Di Venere una nuova piattaforma...
- 2 Luglio 2026
Salute e Medicina

Policlinico di Bari: il dottor Michele...

Un percorso professionale costruito tra attività clinica, ricerca scientifica, innovazione tecnologica...
- 2 Luglio 2026
Amici a quattro zampe

Turismo pet friendly, boom da 9...

Sempre più italiani scelgono di viaggiare con il proprio animale domestico,...
- 2 Luglio 2026
Dalla città

Bari, via Manzoni: la marcia antidegrado...

Il 6 luglio Retake con la comunità bengalese organizzerà una passeggiata...
- 2 Luglio 2026