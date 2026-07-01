Parcheggi “cancellati” e negozi in difficoltà, è scontro su Brt e piste ciclabili a Bari

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I lavori per il Bus Rapid Transit (BRT) e la realizzazione delle piste ciclabili continuano ad alimentare il dibattito politico. A intervenire è il consigliere comunale Mino Boccasile, che punta il dito contro le scelte dell’amministrazione, ritenute responsabili di pesanti ripercussioni sul commercio di vicinato.

Secondo Boccasile, gli interventi in corso nel centro e soprattutto nei quartieri periferici starebbero penalizzando le attività commerciali a causa della riduzione dei parcheggi e dell’assenza di un piano alternativo per la sosta. Tra gli esempi citati dal consigliere c’è viale Japigia, dove, sostiene, dopo la realizzazione della pista ciclabile avrebbero chiuso 14 attività commerciali. Nel mirino anche via Peucetia, interessata dai lavori del BRT, dove, secondo Boccasile, verranno eliminati circa 100 posti auto sull’isola centrale senza che siano stati individuati parcheggi sostitutivi.

Il consigliere richiama inoltre la situazione del mercato di Santa Chiara, inaugurato nel 2021, dove, afferma, risultano già 19 box chiusi per la diminuzione della clientela. Una condizione che, secondo l’esponente dell’opposizione, potrebbe aggravarsi con l’avanzamento dei lavori in via Peucetia. Per Boccasile il nodo centrale resta la mancanza di una pianificazione della sosta prima dell’avvio dei cantieri. “Senza parcheggi nelle vicinanze – sostiene – le persone evitano il quartiere per fare acquisti, con la conseguenza di un calo degli incassi e nuove chiusure”. Da qui la richiesta rivolta all’amministrazione comunale di sospendere o rivedere gli interventi finché non saranno previste soluzioni per i parcheggi e misure a tutela del commercio di prossimità. Secondo il consigliere, il rischio è quello di assistere a un progressivo svuotamento delle strade commerciali a vantaggio della grande distribuzione.