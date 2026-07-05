Bari, al San Paolo zone sommerse dai rifiuti: “Troppa inciviltà, non se ne può più”

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Non solo cattivi odori, il San Paolo è “sotto scacco”. A pesare, secondo quanto denunciano i cittadini “l’inciviltà che dilaga” e rende invivibile la situazione in diverse zone. Diverse le denunce che si susseguono giorno dopo giorno. L’ultima arriva da via Castelluccio dove in strada ci sarebbe un vero e proprio “tappeto” di rifiuti da giorni. A rendere problematica la situazione, secondo i residenti, il mancato rispetto del corretto conferimento dei rifiuti.

“Non è possibile con 40 gradi avere per una settimana tutta questa spazzatura nel complesso – denuncia un cittadino – è un’indecenza, non possiamo vivere così, ancora di piu in estate”, conclude riferendosi alla presenza di cattivi odori. Parole a cui fanno eco quelle di altri. “Il San Paolo ha un potenziale enorme, ma viene trattato male dai suoi stessi cittadini. Ci sono rifiuti ovunuque, le cose belle vengono distrutte e questi comportamenti rendono invivibile il quartiere. L’aria è già irrespirabile, restiamo spesso con le finestre chiuse, ci mancano anche i rifiuti ovunque, sia sotto le case, sia per le campagne o nelle stradine. Uno scempio. Troppa inciviltà, non se ne può più. Abbiamo bisogno di più presenza su questo territorio, le passerelle, le foto e le inaugurazioni non servono”, conclude.